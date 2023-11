Leclerc legt voorbij laten Perez in Abu Dhabi uit: "Moest hem helpen"

In de openingsfase van de race kon Charles Leclerc Max Verstappen goed bijbenen. In de eerste ronde probeerde hij zelfs meermaals de inhaalactie in te zetten, maar telkens moest hij toch achter de RB19 invoegen. "Ik wilde natuurlijk die eerste plaats zien te pakken", zegt Leclerc na afloop van de race. "Maar we wisten ook dat we in de race snelheid tekortkwamen ten opzichte van hen. Zelfs al had ik Max daar ingehaald, was ik drie of vier ronden later waarschijnlijk weer ingehaald. Uiteindelijk was het mijn enige doel om Mercedes te verslaan. Ik wilde niet te veel bandenleven verliezen, evenals tijd ten opzichte van Max. Maar het was leuk.'

Hoewel hij er dus een tweede plaats uit wist te slepen, was dat niet genoeg voor Ferrari in de strijd om de tweede plaats bij de constructeurs. Die gaat naar Mercedes, al verschilde het maar drie punten. Leclerc moest in de slotfase Sergio Perez voor zich dulden, maar die had een tijdstraf van vijf seconden waardoor de Monegask dus wist wat zijn taak was en hij hem er dus langsliet. "We moesten hem op een manier helpen, zodat hij met die vijf seconden straf vóór George [Russell] zou eindigen. Ik probeerde hem DRS en een slipstream te geven, maar helaas was dat niet genoeg", weet Leclerc, die zag hoe Perez terugzakte tot de vierde plaats. "Dus aan de ene kant ben ik echt blij, want dit weekend was er niet één ding wat we beter hadden kunnen doen als team."

Het was volgens Leclerc bovendien 'zeker geen gegeven' dat zij dit weekend het op een na snelste team zouden zijn. "Maar we hebben het geweldig gedaan door alles goed aan te pakken: de strategie, de kwalificatie. Het is gewoon jammer dat we derde zijn geworden bij de constructeurs. Dat was het enige dat telde voor mij aan het einde van dit seizoen, en we zijn er niet in geslaagd. Maar ik wil het team graag bedanken voor het leveren van ongelofelijk werk, voor de ongelofelijk harde inzet sinds de eerste race. We wisten dat het een bergopwaarts seizoen zou worden omdat we minder presteerden dan we wilden. Maar het team heeft tot de laatste race ongelooflijk hard gewerkt."

Video: Leclerc jaagt op Verstappen bij start van Grand Prix van Abu Dhabi