Ferrari presenteerde dinsdag de nieuwe SF-23, de Formule 1-auto waarmee Charles Leclerc en Carlos Sainz komend jaar een gooi willen doen naar het wereldkampioenschap. Direct na de onthulling werd de nieuweling onder het toeziend oog van de tifosi voor wat installatierondes het Ferrari-testcircuit van Fiorano opgestuurd. Leclerc mocht als eerste, waarna hij het stuur overgaf aan zijn teamgenoot. De SF-23 werd voorzien van speciale demo-banden van Pirelli en in totaal werd de baan vijf keer gerond. Na afloop konden beide heren meteen feedback doorgeven aan de engineers. Woensdag staat er een filmdag op de planning en volgende week start de driedaagse test in Bahrein.

Na afloop van de korte run stapte Leclerc optimistisch uit de auto. Uiteraard werd de Monegask ook gevraagd hoe de Scuderia de zwakke punten van de 2022 heeft aangepakt voor de auto van 2023. Afgelopen F1-seizoen was Ferrari in het begin het sterkste team, maar zag Red Bull Racing dat stokje overnemen en zakte zelf verder terug. Het kwam zelfs nog onder druk te staan van Mercedes, maar uiteindelijk werden de mannen en vrouwen uit Maranello tweede in het constructeurskampioenschap.

Leclerc legt uit dat er met name aan de balans van de auto is gewerkt. Hij geeft aan dat Ferrari een auto heeft willen bouwen die op verschillende types circuits sterk is, iets waar de RB18 in uitblonk. Het grote verschil tussen de F1-75 en RB18 kwam met name in Mexico naar voren. Ferrari worstelde daar met onder meer de balans in zowel snelle als langzame bochten toen het door het turbo-systeem en de betrouwbaarheidsproblemen in de krachtbron beperkt werd. "Vorig jaar was de balans van de auto nogal wispelturig, zowel in langzame als snelle bochten", zegt Leclerc. "Ik ga niet op details in, maar we hebben hard gewerkt om dat te verbeteren. In de simulator lijkt het goed, met name voor in de race. Maar we moeten Bahrein afwachten, virtueel is dat toch lastig na te bootsen."

Video: Ferrari geeft nieuwe SF-23 bij launch meteen baantijd