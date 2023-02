Ferrari toont nieuwe auto van Leclerc en Sainz voor F1-seizoen 2023

Ferrari heeft als achtste team de bolide voor het Formule 1-seizoen 2023 gepresenteerd. De nieuwe auto uit Maranello droeg intern eerst de projectnaam 675, maar gaat formeel door het leven als de SF-23. Met deze bolide hoopt de Scuderia voort te bouwen op het momentum dat in 2022 is opgebouwd. Vorig jaar werd zoals bekend naast beide wereldtitels gegrepen door de Italiaanse trots, maar bleek de auto op basis van het nieuwe technische reglement wel meer dan competitief.

Minder drag en agressievere motorstanden

Op enkele terreinen schoot de Scuderia naar eigen zeggen nog tekort en dat zijn ook meteen de speerpunten geweest bij de ontwikkeling van de bolide die vandaag is gepresenteerd. Zo heeft Ferrari hard gewerkt aan het aerodynamisch concept om drag te verliezen. De rode brigade had vorig jaar meer luchtweerstand dan Red Bull, waardoor Charles Leclerc en Carlos Sainz in het nadeel waren op rechte stukken. Bijkomend gevolg daarvan was dat Ferrari vaak met iets minder vleugel moest rijden en dit een hogere bandenslijtage in de hard werkte. Met een bijgewerkt aerodynamisch concept hoopt de Scuderia Red Bull in 2023 van repliek te dienen zonder deze concessies te hoeven doen. De bandenslijtage is al genoemd en ook daar heeft Ferrari afgelopen winter naar gekeken.

Ook motorisch heeft Ferrari veel werk verzet, al is het resultaat daarvan natuurlijk niet te zien op de vrijgegeven beelden. Onder de motorkap hoopt de equipe van Frederic Vasseur een stap te hebben gemaakt. Het pure vermogen is door de engine freeze en dus het verbod op performance upgrades niet meer op te krikken, maar aan de betrouwbaarheid mag met toestemming van de FIA wel worden gewerkt. Ferrari heeft daar in de tweede helft van 2022 al een stap in gezet en heeft er afgelopen winter veel aandacht aan besteed met Wolf Zimmermann als eindverantwoordelijke. Als de betrouwbaarheidsingrepen zo effectief zijn als dat Ferrari denkt, kan de motor dit jaar zwaarder belast worden en kan Ferrari met agressievere motorstanden rijden. Het is een scenario waar de concurrentie ook rekening mee houdt. Zo liet Christian Horner recent weten: "We hebben vorig jaar gezien dat Ferrari de motor echt heeft teruggeschroefd. Wij hebben op dat vlak minder marge dan Ferrari."

Eerste meters met de SF-23 volgen al rap

Het doel met de SF-23 is voorafgaand aan het nieuwe seizoen glashelder. Vasseur, die Mattia Binotto opvolgt als teambaas, heeft al laten weten dat Ferrari op niets minder mikt dan de wereldtitel. Als de 2023-auto daadwerkelijk een stap voorwaarts is en als Ferrari in de uitvoering minder (tactische) steken laat vallen, is het woord aan Charles Leclerc en Carlos Sainz. Beide heren vormen voor het derde jaar op rij het rijdersduo van het roemruchte merk uit Maranello. Leclerc eindigde vorig jaar met drie overwinningen achter Max Verstappen als runner-up in het rijderskampioenschap, Sainz wist in Silverstone beslag te leggen op zijn eerste F1-zege. Vasseur heeft laten weten dat Ferrari voor 2023 geen eerste rijder heeft, maar hij is niet bang om in te grijpen als de situatie daarom vraagt.

Ferrari is aansluitend op de launch ook meteen in actie gekomen met de SF-23. Het werkte op het eigen testcircuit van Fiorano een 'demo event' af, waarbij maximaal vijftien kilometer mag worden gereden. Ieder team heeft per jaar twee filmdagen waarop maximaal honderd kilometer mag worden afgelegd met de auto van dat jaar, maar twee demo events op een niet-gehomologeerd circuit vallen daarbuiten. Fiorano past bij die uitzondering en dus heeft Ferrari kunnen profiteren met een eerste vuurdoop. Woensdag werkt Ferrari een uitgebreidere filmdag af op het circuit van Imola.

Video: De eerste meters van de gloednieuwe Ferrari SF-23