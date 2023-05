Net als in de sprintrace mocht Charles Leclerc de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf pole-position beginnen. In de korte zaterdagse race moest de Ferrari-coureur uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Sergio Perez en ook op zondag slaagde hij er niet in om als winnaar over de eindstreep te komen. Al vroeg in de race kwam Max Verstappen voorbij, waarna Perez dat voorbeeld twee ronden later volgde. Met dank aan de door Nyck de Vries veroorzaakte safety car-fase belandde Leclerc na zijn pitstop weer voor Verstappen, maar de regerend wereldkampioen had daarna maar enkele bochten nodig om de tweede stek van de Monegask over te nemen.

Het zorgde er uiteindelijk voor dat Leclerc als derde aan de finish kwam op het Baku City Circuit. Daarmee behaalde hij in Azerbeidzjan niet alleen zijn eerste podiumplek van 2023, maar ook de eerste van Ferrari. Het was het maximaal haalbare in een race waarin beide Red Bulls de finish halen, zo erkende Leclerc direct na afloop van de race. "Zij rijden momenteel in hun eigen klasse als het aankomt op de race", zei Leclerc in gesprek met oud-kampioen Damon Hill. "Een heel goede ronde bracht ons voor Red Bull op de grid, maar over 51 ronden was het gewoon onmogelijk [om ze achter me te houden]. Qua race pace hebben ze gewoon zoveel meer snelheid. Ze hebben denk ik iets gevonden wat wij nog niet hebben gevonden, dus daar ligt onze focus op dit moment. Iedereen werkt volle bak om erachter te komen wat we in de race kunnen doen om meer snelheid te vinden."

Onduidelijk of er iets van achterstand is afgesnoept

Het verschil tussen Leclerc en winnaar Perez bedroeg aan de finish 21 seconden. In de fase na de neutralisatie waren de Red Bull-coureurs echter lange tijd meer dan een seconde per ronde sneller dan de Ferrari-rijder. Dat het gat in de slotfase niet nog groter werd, was in zijn ogen te danken aan het feit dat Perez en Verstappen tegen het einde van de race hebben ingehouden. "Het gevoel is iets beter. Maar als ik het gat zie... Ik weet bovendien vrij zeker dat je niet 100 procent pusht als je zo'n voorsprong hebt. We weten dus niet echt in hoeverre we de achterstand hebben verkleind", analyseerde Leclerc.

Voor de laatste podiumplek moest Leclerc nog wel zien af te rekenen met Fernando Alonso, die de eerste drie races van 2023 op het podium wist te eindigen. Naar eigen zeggen had de vijfvoudig Grand Prix-winnaar goed door wat de Aston Martin-coureur tactisch gezien van plan was. "Hij pushte inderdaad, maar ik wist vanaf het begin wat zijn intenties waren. Dat komt doordat hij steeds hetzelfde doet. Hij probeert de banden aan het begin van de stint in leven te houden, om dan aan het einde te kunnen pushen. Ik probeerde dus hetzelfde te doen. Tegen het einde werd het close, maar het was vandaag niet genoeg voor Fernando."

