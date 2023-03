Charles Leclerc geeft eerlijk toe dat het tot aan de kwalificatie een voorlopig moeizaam weekend was voor Ferrari, maar met zijn rondje in Q3 is de Monegask blij. Door een gridstraf wist de Ferrari-coureur voor de start van het weekend al dat hij tien plekken naar achteren zou gaan op de startopstelling. Het noteren van een goede tijd in de kwalificatie was dus nog belangrijker. Uiteindelijk kwam Leclerc een tiende tekort op de tijd van polesitter Sergio Perez. Ondanks dat kleine verschil, denkt hij nog steeds dat Red Bull Racing zondag buiten bereik ligt. De Monegask heeft een gelukje: Max Verstappen maakte de kwalificatie niet af na problemen met de aandrijfas en start zondag als vijftiende.

"Of ik blij ben?", krijgt hij als eerste vraag voorgeschoteld. "Ja en nee. Aan de ene kant is het qua pace echt een moeizaam weekend voor ons, maar ik ben tevreden over mijn ronde. Ik heb alles kunnen geven. Het zat echt op de limiet. Aan de andere kant: Red Bull is van een andere planeet. Dit terwijl wij juist worstelen. We moeten blijven pushen, al doen we dat als team uiteraard al. Het gaat morgen niet eenvoudig worden. Ik heb tien plekken straf en start dus verder naar achteren. Onze focus ligt echter op de race en hopelijk kunnen we zo snel mogelijk naar voren geraken."

Wat verwacht Leclerc van de Grand Prix van Saudi-Arabië, die hij als twaalfde begint? "De snelheid in de race ziet er goed uit. Maar het is niet te doen om zaken te vergelijken. In de tweede training (de meest relevante training, red.) werkte iedereen een ander programma af. We moeten het nog zien, maar het lijkt voor ons een stukje beter in ieder geval. Desondanks gaat het niet eenvoudig worden, want iedereen lijkt qua tempo dicht bij elkaar te zitten."