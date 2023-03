Max Verstappen vroegtijdig klaar in F1-kwalificatie: "Aandrijfas gebroken"

Waar de aanloop naar het raceweekend door buikgriep niet soepel verliep, begon het raceweekend wel ijzersterk voor Max Verstappen. De RB19 voelde in de eerste training al meteen goed aan, waardoor er geen zoektocht volgde zoals na de balansproblemen in Bahrein. Op het snelle Jeddah Corniche Circuit tekende de regerend wereldkampioen voor een clean sweep in de vrije trainingen. Hij was na iedere oefensessie bovenaan de tijdenlijst te vinden. Het maakte Verstappen - bij wie net als bij Perez overigens de versnellingsbak was gewisseld - de torenhoge favoriet voor pole.

Zaterdagavond leek Verstappen die verwachtingen ook meteen waar te maken. De Limburger begon de kwalificatie met een ferm waarschuwingsschot door iedereen in Q1 op een halve seconde te zetten, inclusief zijn eigen teamgenoot. In Q2 bleek het echter gedaan met de pret. Nadat Verstappen eerst zelf een momentje beleefde, liet de RB19 hem voor het eerst dit jaar echt in de steek. "De aandrijfas is gebroken, dus ja, dan houdt het op hè", verduidelijkt Verstappen in het vierkantje voor de camera van Viaplay. "Ik kan er niks anders van maken nu. Ik moet het gewoon accepteren en proberen er morgen alsnog het beste van te maken."

"Bij het uitkomen van bocht 10 zat ik al een tijdje vol gas, toen ik rechtsachter ineens de aandrijfas verloor." De gedachten gingen rap terug naar de versnellingsbakwissel eerder op de dag, maar Verstappen denkt niet dat er een direct verband tussen beide zaken bestaat. "Normaal gezien niet, maar dat is ook moeilijk te zeggen op dit moment. Ik weet nu alleen dat het de aandrijfas is, nu moeten we de auto natuurlijk uit elkaar halen en de achterliggende oorzaak proberen te vinden." Doordat Red Bull net als andere teams al opvallend veel componenten heeft moeten vervangen aan het begin van dit F1-seizoen, kun je het euvel in een breder patroon plaatsen, maar dat wil Verstappen nog niet meteen doen. "Dit is niet iets waar ik me zorgen over maak, al mag het natuurlijk niet gebeuren. We moeten nu alles analyseren en weten waarom het wel is gebeurd."

Zeker is in ieder geval dat er zondag een enorme inhaalrace van de wereldkampioen wordt gevraagd om alsnog naar het podium of zelfs naar de overwinning te rijden. Op Spa-Francorchamps lukte dat vorig jaar vanuit een soortgelijke uitgangspositie, maar is het in Saudi-Arabië ook haalbaar? "Niks is onmogelijk en ik denk dat de snelheid er wel goed in zit. Dat is dus positief, al denk ik dat inhalen en niet veel tijd verliezen op dit circuit lastiger is dan in Spa. Maar je weet het natuurlijk nooit en uiteindelijk is het een lang kampioenschap en moet je vooral proberen om constant punten te scoren."

Video: Het moment waarop Verstappen vroegtijdig klaar blijkt in de kwalificatie