Leclerc: Melbourne beste kans tot dusver om Red Bull te verslaan

Leclerc reed tijdens de tweede vrije training voor de Australische Grand Prix een tijd van 1.17.277, waarmee hij bijna vier tienden sneller was dan Max Verstappen. De Monegask denkt dat Ferrari ook op zaterdag de concurrentie voor kan blijven.

“Het voelt goed voor nu”, laat Leclerc weten. “Het was vanaf de eerste ronden in VT1 tot en met het einde van VT2 een positieve dag. Het was een goede start, maar we moeten zeer hard blijven werken, want ik weet zeker dat we nog een paar verrassingen gaan zien. Maar er is geen reden om aan te nemen dat we morgen niet opnieuw iets voor de anderen kunnen staan. Onze lange run was ook redelijk goed, wat bemoedigend is voor de race. Maar we gaan het zien.”

Veel coureurs hadden een momentje tijdens de eerste vrije trainingen in Australië. “Het was heel tricky”, geeft de Monegask aan. “Het is een erg uitdagende baan door de hoge kerbstones en daarnaast stond er wat wind. Bovendien is er maar één lijn die je kunt nemen, want zodra je ook maar een beetje van de ideale lijn gaat, verlies je heel veel grip. Dat maakt het een uitdaging. Maar we zijn snel. We zullen alleen tot morgen moeten wachten om erachter te komen hoe snel.”

Leclerc wijst erop dat Red Bull niet voluit is gegaan op de eerste dag in Albert Park. “Ik denk dat we er beter voor staan dan in de eerste twee races, maar Red Bull was nog niet aan het pushen”, waarschuwt hij. “We moeten afwachten en kijken wat zij in hun mars hebben. Ik denk dat ze nog steeds een voorsprong hebben, maar dit zou wel eens onze beste kans kunnen zijn aan het begin van het seizoen.”