Leclerc vastberaden: "We gaan het gat naar Red Bull F1 dichten"

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur wees er na de race in Jeddah op dat het gat tussen de twee topteams in 2024 veel kleiner is dan in het vorige seizoen. Charles Leclerc deelt de mening van zijn leidinggevende, maar zegt dat zijn optimisme niet zozeer is gebaseerd op cijfers, maar op het algemene gevoel binnen het team. Bij Ferrari leeft echt het gevoel dat het de goede kant op gaat. "Het is een betere situatie dan vorig jaar, dat is zeker," aldus Leclerc in Melbourne. "Ik bedoel, we hebben het over [een verschil van] misschien vier tienden per ronde in de race, wat nog steeds significant is. Maar ik ben optimistisch als ik kijk naar de algehele situatie van het team, de manier waarop we werken en ook de manier waarop we heel duidelijke ideeën hebben over wat we moeten verbeteren om stappen voorwaarts te maken.”

"Dat geeft me het vertrouwen dat we ze [Red Bull] op een bepaald moment in het seizoen op sommige circuits meer onder druk zullen zetten”, vervolgt Leclerc. "Maar op dit moment blijft het gat natuurlijk te groot voor ons om op de racedag een normale overwinning te pakken."

Wel lijkt het erop dat Ferrari – meer nog dan Red Bull – het momentum heeft, denkt de Monegask. "Ik heb absoluut het gevoel dat we een grote stap voorwaarts hebben gezet. Ik denk dat we in de laatste zes of zeven maanden het team zijn dat zich het meest heeft verbeterd en dat is een positief signaal. Het betekent dat we goed bezig zijn. We moeten ons op onszelf blijven richten en blijven doen wat we nu doen. Langzaamaan gaan we het gat naar Red Bull dichten."

Charles Leclerc en Frederic Vasseur bij Alfa Romeo Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc prijst Vasseur

Leclerc en Vasseur gaan al lang terug. De twee kennen elkaar nog van hun tijd in de GP3 bij ART Grand Prix en werkten in de Formule 1 al samen bij Alfa Romeo (Sauber). De coureur prijst zijn Franse teambaas voor zijn rol als voorganger in het vooruithelpen van Ferrari. In dat proces stelt Vasseur duidelijke prioriteiten. "Als je naar een raceweekend kijkt, zijn er wel duizend dingen die je kunt optimaliseren. Maar [als teambaas] moet je natuurlijk wel duidelijk maken wat de drie belangrijkste dingen zijn waar het team zich op moet richten en er voor zorgen dat het er geen twintig zijn. Ik denk dat Fred heel duidelijk is over welke kant we opgaan en dat heeft tot nu toe zijn vruchten afgeworpen."