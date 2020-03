Leclerc echoot Verstappen: "Hamilton niet onverslaanbaar"

Al zes jaar staat er geen maat op Mercedes en ook Lewis Hamilton is moeilijk te verslaan gebleken. Sinds 2014 ging alleen in 2016 de wereldtitel aan zijn neus voorbij, waardoor de Brit in 2020 voor zijn zevende wereldtitel kan gaan strijden. Max Verstappen vertelde eerder dit jaar al dat Hamilton ‘niet God’ is en dat het dus mogelijk is om hem te verslaan. Charles Leclerc sluit zich in gesprek met Il Resto del Carlino aan bij de mening van Verstappen.

“Max heeft gelijk: niemand is onverslaanbaar – zelfs Lewis niet”, zegt Leclerc. De Monegask, die in zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari twee races won, is in vergelijking met Hamilton wel een stuk minder ervaren. Hij beseft dan ook dat hij nog het nodige kan leren van de regerend wereldkampioen. “Hij is natuurlijk veel meer ervaren dan ik. Hij zit al sinds 2007 in de Formule 1, ik pas sinds 2018. Ook is Hamilton completer dan ik. Ik moet bijvoorbeeld nog leren hoe ik beter op mijn banden let tijdens een race, een vlak waarop Lewis fenomenaal is.”

Afgelopen seizoen kwam Leclerc dus voor het eerst uit voor Ferrari, waar hij viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel als teamgenoot kreeg. Het jonge talent rekende uiteindelijk af met de ervaren kracht, maar intussen ontstond er wel een felle onderlinge strijd. Het dieptepunt was de botsing tijdens de Braziliaanse Grand Prix, die voor een dubbele uitvalbeurt zorgde. Inmiddels is volgens Leclerc ‘de juiste balans’ gevonden in zijn relatie met Vettel. “Ik denk dat we de juiste balans hebben gevonden in onze relatie. Er zijn besluiten die bij Ferrari liggen en die zal ik respecteren.”