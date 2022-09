Charles Leclerc kwam in Zandvoort bij de start van de 72 ronden tellende race goed weg en wilde gelijk aanvallen bij WK-leider Max Verstappen, maar de Nederlander gooide de deur bij de Tarzanbocht resoluut dicht. Na zeventien ronden in tweede positie te hebben gereden, dook de Monegask de pits in voor vers rubber. Hoewel Verstappens stop vervolgens iets langzamer was, bleek de marge van de Red Bull Racing-coureur voldoende om voor Leclerc te blijven.

Halverwege de wedstrijd, na de eerste pitstops, lagen Verstappen en Leclerc weer eerste en tweede. Verstappen had inmiddels een voorsprong opgebouwd van acht seconden. Na 45 ronden maakte Leclerc zijn tweede stop, nu voor zachte banden. Hij viel daarmee verder terug achter Verstappen. Bovendien kwam hij achter Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell te liggen; het zilveren duo zat met harde banden op een éénstopstrategie. Leclerc wist in de slotfase Hamilton te pakken, de Brit had het moeilijk met zijn rubber. Russell, die bij een virtual safetycar nog snel zachte banden had opgehaald, bleef voor Leclerc buiten bereik.

"Om eerlijk te zijn, er zat niet veel meer in dan dit", zei Leclerc na de race in de pitstraat tegen interviewer David Coulthard. "We hadden wat pech met de virtual safety car. Maar het maakte ook niet veel uit, Max was te snel vandaag. En dan waren er nog de Mercedessen, zij vlogen op de harde banden. We hadden moeite om het gevoel op die banden te vinden, dus dat gaan we analyseren." De Ferrari-man was blij dat hij Hamilton nog wist te pakken. "Hij worstelde een beetje met zijn gebruikte set banden. Ik had wat meer grip, hierdoor kon ik hem inhalen. Maar ze slaagden er nog steeds in om de banden goed te houden in de laatste ronde, dus het was niet makkelijk. Maar uiteindelijk hebben we het gehaald."

"We bekijken het race voor race"

Wat betreft de wereldtitel lijkt Leclerc zich geen illusies te maken. Hij staat nu tweede met 201 punten, evenveel als Sergio Perez. Verstappen, die in Zandvoort zijn vierde overwinning op rij pakte, leidt met 310 punten. Er zijn nog zeven races te gaan, te beginnen met Ferrari's thuiswedstrijd op Monza. "Ik zei het ook al in Spa, maar nu is het gat wel erg groot", verzuchtte Leclerc tegen Coulthard. "We bekijken het race voor race en proberen alles eruit te halen. En dan is het maar zien wat er mogelijk is."

Video: Pitstop van Charles Leclerc tijdens de F1 Grand Prix van Nederland