Met een minimaal verschil naar polesitter Max Verstappen bemachtigde Charles Leclerc de tweede startplek voor de Formule 1-sprintrace in de Verenigde Staten. Bij het doven van de rode lichten zag de Monegask meteen een kans om de drievoudig wereldkampioen voorbij te steken, maar die stak daar vervolgens een stokje voor. Niet alleen mislukte de inhaalactie van Leclerc, ook verloor hij vervolgens een plek aan Lewis Hamilton.

"Ik zag een kans. Er was een gat. Ik probeerde het, maar daarna werd het wel heel krap allemaal. Ik verloor ook nog een positie aan Lewis", zegt Leclerc over het gevecht met Verstappen richting de eerste bocht net nadat de vijf rode lichten gedoofd waren. De Ferrari-coureur was daarna niet in staat het tempo van de mannen vooraan te volgen. Hij kwam in niemandsland terecht en finishte de openingsrace als derde. "Qua race pace waren ze ook een stukje sterker, dat hadden we ook wel verwacht. We moeten achterhalen hoe dat kan en dat voor de Grand Prix verbeteren."

De Scuderia besloot overigens ook om beide F1-coureurs op verschillende banden te zetten. Leclerc begon, net als het merendeel, op mediums, terwijl teamgenoot Carlos Sainz voor de rode en dus zachte band koos. De Monegask denkt dat dit nuttige data is met het oog op de race van zondag, die hij vanaf pole-position start. "We hebben nu behoorlijk wat data door te spitten, doordat beide auto's op een andere strategie zaten", vervolgt hij zijn verhaal. "We weten nu beter hoe de softs zich zondag gaan gedragen. Ik hoop dat dit ons een voordeel gaat opleveren en hopelijk pakken we de winst."

Video: Verstappen en Leclerc vechten richting de eerste bocht