Leclerc op P12 na straf: “Neem geen krankzinnige risico’s”

Door de gridstraf van Charles Leclerc schuift Max Verstappen op naar de eerste startrij, naast polesitter Carlos Sainz. Leclerc wacht vanuit het middenveld een inhaalrace, maar is niet van plan gekke dingen te doen. “Ik doe altijd mijn best. Door de straf start ik als twaalfde, maar ik ga mijn best doen”, vertelt de Ferrari-coureur. “Ik ga geen krankzinnige risico’s nemen, maar als er een kans is, dan ben ik er om die te grijpen.”

“Ik ga in de eerste paar ronden zo snel mogelijk proberen wat plaatsen goed te maken, zodat ik me in het gevecht kan mengen en zo snel mogelijk bij deze twee jongens vooraan kan aansluiten”, refereert Leclerc aan Sainz en Verstappen, die naast hem zaten in de persconferentie. Daarvoor moet Leclerc zich wel voorbij Sergio Perez werken. De Mexicaan kwalificeerde zich als vierde, maar incasseert eveneens een motorstraf en start derhalve als negende.

Ferrari begint de race op het Circuit of The Americas zonder data van een lange run op softs. Daar was Leclerc in de derde vrije training wel mee bezig, alleen hij moest deze simulatie afbreken. “Er zat een kleine snee in de band”, verklaart de coureur na een vraag van Motorsport.com. “We wilden met dit probleem geen enkel risico nemen, al was het niet echt iets ernstigs.”

Leclerc maakt zich geen zorgen over het ontbreken van informatie over een lange run op zachte banden. De vijfvoudig Grand Prix-winnaar deed vrijdag in de tweede vrije training wel een racesimulatie op mediums. Die sessie stond eigenlijk in het teken van een Pirelli-bandentest, maar Leclerc was één van de rijders die niet kon rijden in VT1 - Robert Shwartzman nam toen naast Sainz de honneurs waar bij Ferrari, zodat het team aan de rookieverplichting kon voldoen - en daarom een iets ander programma mocht afwerken in VT2.

“Ik denk niet dat het een probleem zal zijn”, doelt Leclerc op zijn afgebroken run op softs in de derde oefensessie. “In de tweede vrije training heb ik de mediums kunnen gebruiken, wat ons wat data heeft opgeleverd. We hebben iets minder data van VT3, maar al met al denk ik niet dat dit een beperkende factor voor de race zal zijn.”

Video: De samenvatting van de kwalificatie in Austin