Ook gridstraffen voor Leclerc en Alonso na motorwisssels in Amerika

Sinds 1 maart is de doorontwikkeling van onderdelen als de interne verbrandingsmotor (ICE) bevroren en mag er niet meer aan het pure vermogen worden gewerkt. De betrouwbaarheid ervan mag wel worden verbeterd, met toestemming van de FIA. Met een nieuwe specificatie van de interne verbrandingsmotor is Ferrari precies daarmee aan de slag gegaan, waarbij de Scuderia ook wil onderzoeken of er in 2023 wellicht met agressievere motorstanden kan worden gereden.

Ferrari wachtte met de aankondiging van de motorwissel tot de derde vrije training in Austin. Dit heeft ermee te maken dat de Ferrari-verbrandingsmotor nogal gevoelig is voor slijtage. De Italianen willen een nieuwe versie doorgaans wat sparen en dus nog niet belasten op vrijdag. Ook in Canada werd om die reden pas op zaterdag de volledige wissel aangekondigd. In Amerika kiest Ferrari naast de zesde verbrandingsmotor van dit jaar eveneens voor een nieuwe turbo, waardoor de gridstraf in totaal tien plaatsen bedraagt. Fernando Alonso krijgt van Alpine alleen een nieuwe verbrandingsmotor, eveneens nummer zes, en gaat daardoor vijf plaatsen naar achteren op de grid.

Sergio Perez en Zhou Guanyu hebben eerder al een gridstraf van vijf plekken ontvangen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De coureurs van respectievelijk Red Bull Racing en Alfa Romeo zijn vrijdag al voorzien van een nieuwe interne verbrandingsmotor.