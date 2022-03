Leclerc beleeft droomstart in Bahrein: "Geweldig om terug te zijn"

Ferrari en Red Bull waren flink aan elkaar gewaagd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein, het was echter de vraag hoe het tempo zou zijn in de race. Meteen na de start slaagde Charles Leclerc er in om een gaatje te slaan naar Max Verstappen. Het gat schommelde de hele tijd rond de vier seconden, maar de Monegask werd na de eerste pitstop flink onder druk gezet door de Red Bull-coureur. Een safety car-situatie in de slotfase maakte Leclerc nog zenuwachtig, maar uiteindelijk trok de Ferrari-coureur aan het langste eind. Het betekende zijn derde Formule 1-zege.

"Ik ben enorm blij", trapte Leclerc kort na de finish af. "Ik blijf het zeggen: de laatste twee jaren waren ontzettend lastig voor het team. We wisten dat dit een nieuwe goede kans voor ons zou worden. Er is fantastisch werk geleverd met deze geweldige auto. Het begint op de best mogelijke manier door het een-tweetje met Carlos. Het kan niet beter. Het is geweldig om weer terug aan de top te zijn."

Ferrari versus Red Bull

Leclerc en Verstappen leverden een geweldig gevecht na de eerste bandenwissels, waarbij vooral slim gebruikt werd gemaakt van het DRS-systeem. Hoewel Verstappen het tweemaal voor elkaar kreeg Leclerc te passeren in de eerste bocht, sloeg de Ferrari-coureur meteen terug in bocht nummer vier. "Ik probeerde slim om te springen met mijn DRS. In de eerste bocht probeerde ik elke keer op tijd te remmen, zodat ik DRS zou krijgen op het detectiepunt. Dit pakte twee keer goed uit. Ik nestelde me uiteindelijk definitief op de eerste plaats. Ik ben blij dat dit lukte."

De Ferrari-coureur werd wel kortstondig zenuwachtig gemaakt door de neutralisatie in de slotfase van de race. Door de brandende AlphaTauri van Pierre Gasly werd de Mercedes van Bernd Mayländer de baan opgestuurd, kort na de pitstop van Verstappen. Uiteindelijk profiteerde Leclerc wel door tijdig een stop te kunnen maken, maar had de neutralisatie liever helemaal niet gehad. "Ik wilde het echt niet op dat moment, gelukkig was mijn herstart goed. Dat gaf marge tot het einde."