Het eerste raceweekend met de nieuwe generatie Formule 1-auto’s is voor Max Verstappen en Red Bull Racing uitgelopen op een sof. De Nederlander, die zich als tweede had gekwalificeerd voor de seizoensouverture, had tijdens de Grand Prix van Bahrein niet de snelheid om polesitter Charles Leclerc te verschalken en kreeg in de slotfase van de wedstrijd te maken met technisch malheur, waardoor hij zijn tweede plek met nog drie ronden te gaan niet kon vasthouden en korte tijd later zelfs moest opgeven.

Alsof dat niet al rampzalig genoeg was voor Red Bull, werd Sergio Perez, die na het wegvallen van Verstappen derde kwam te liggen, in de slotfase eveneens getroffen door een technisch probleem; de Mexicaan viel bij het ingaan van de laatste ronde uit, nadat hij als gevolg van het mankement in een spin was beland. Ferrari, dat na de wintertests door velen als favoriet werd aangewezen, leverde ondertussen een uitstekende race af. Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. kwamen na 57 ronden als eerste en tweede aan de finish en bezorgden het team uit Maranello de eerste dubbelzege sinds Singapore 2019. Mercedes mag zich gelukkig prijzen met de derde plek voor Lewis Hamilton en vierde plaats voor George Russell, nadat zij in de kwalificatie niet verder kwamen dan de vijfde en negende tijd.

Terug naar de start van de race. Leclerc kwam uitstekend weg van de pole-position en stak meteen over naar de rechterkant van de baan om de binnenkant van de eerste bocht af te dekken en een stokje te steken voor wat Verstappen ook maar in gedachten had. De Nederlander moest de Ferrari dus voorlaten, terwijl Sainz derde bleef. Hamilton en Kevin Magnussen schoven op naar de vierde en vijfde plek ten koste van Perez, die twee plaatsen verloor. Dat was echter nog niets vergeleken met het aantal posities dat Valtteri Bottas inleverde bij de start: de Alfa Romeo-rijder buitelde van de zesde naar de veertiende positie. Verder naar achteren was er een momentje tussen Mick Schumacher en Esteban Ocon. De Alpine-coureur tikte bij de zesde bocht de Haas-rijder in een spin, wat de Fransman op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan.

Tijdens de openingsfase van de race reed Leclerc langzaam maar zeker weg bij Verstappen. Perez maakte al snel weer een plek goed door in de derde ronde Magnussen te passeren, waarna hij in de tiende ronde ook Hamilton te grazen kon nemen. De Mexicaan was daarmee terug op de vierde plek. Hamilton was na elf ronden de eerste die de pits binnenkwam vanaf P5. Hij viel terug naar de elfde positie en verloor bij terugkeer op de baan meteen nog een plek aan Formule 1-debutant Guanyu Zhou, door wijd te gaan in de eerste bocht. Een ronde later was hij de Chinees van Alfa Romeo weer voorbij, maar de Brit vroeg zich openlijk af of het wel de juiste keuze was geweest om zo vroeg te stoppen, gezien het verkeer waarin hij was beland.

Na veertien ronden bedroeg het verschil tussen Leclerc en Verstappen ruim drie seconden, toen Red Bull de regerend kampioen naar binnen haalde voor zijn eerste pitstop. Verstappen vervolgde zijn weg op een nieuwe set zachte banden en zag Leclerc een ronde later de pits induiken. De Monegask kreeg een set gebruikte softs onder zijn auto gemonteerd en kwam na zijn bandenwissel vlak voor de neus van Verstappen terug naar buiten. En daarmee was het spel op de wagen.

Bij het ingaan van de volgende ronde dook Verstappen bij de eerste bocht langs Leclerc voor de leiding, maar de Monegask kon met hulp van DRS de Red Bull terugpakken bij de vierde bocht. Een ronde later herhaalde het schouwspel zich: Verstappen haalde Leclerc bij de eerste bocht in, om de 1-75 daarna weer voorbij te zien komen op weg naar de vierde bocht. Weer een ronde later opende Verstappen opnieuw de aanval aan het einde van het rechte stuk. Dit keer kwam hij echter van verder weg. Bij de eerste bocht aangekomen schoof Verstappen er aan de binnenkant langs maar verremde zich fors, waardoor Leclerc de positie meteen terug kon pakken. Daarmee had de Ferrari-coureur het offensief van Verstappen overleefd. De volgende ronde zat de Nederlander namelijk buiten DRS-afstand van Leclerc, waardoor een nieuwe aanval uitbleef. Ondertussen werd hij er ook op geattendeerd dat hij om de temperatuur van zijn remmen moest gaan denken.

Nadat Leclerc en Verstappen klaar waren met stuivertje wisselen, begon Fe errari-coureur opnieuw weg te lopen. Inmiddels had iedereen een eerste pitstop gemaakt. Sainz lag nog steeds derde, voor Perez, Hamilton en Russell. “De banden zijn er al bijna weer aan”, riep Verstappen op een zeker moment, waarna hij in de 31ste ronde van de race voor de tweede keer de pits bezocht en naar de mediums wisselde. Leclerc volgde wederom een ronde later om eveneens naar de gele compound te gaan. Andermaal kwam Leclerc vlak voor Verstappen terug op de baan, al was het verschil dit keer groter, mede dankzij een strakke pitstop van Ferrari, die een halve seconde rapper was dan die van Red Bull. Verstappen toonde zich intussen niet gelukkig met een instructie die hij van de pitmuur had gekregen. “Dit is de tweede keer dat ik het rustig aan heb gedaan tijdens mijn outlap, terwijl ik gemakkelijk vooraan had kunnen komen. Dit doe ik nooit weer.”

Een nieuw gevecht om de leiding bleef uit; Leclerc verschafte zichzelf in de ronden die volgden weer een veilige marge door een gaatje van 3,5 seconden te slaan. Sainz reed op dat moment zo’n veertien seconden achter Verstappen. Bijna kwam de Spanjaard bij de eerste bocht in botsing met Alexander Albon, nadat de Williams-coureur net de pits uit was gereden. “Oh my god, he nearly crashed into me”, meldde de Ferrari-coureur na het hachelijke moment over de boordradio. Vervolgens moest hij ook voorzichtig in zijn spiegels gaan kijken, want Perez kwam dichterbij. Maar Sainz kon met een paar snelle ronden pareren.

De wedstrijd leek gespeeld, maar wie dacht dat alles done and dusted was, kwam bedrogen uit. Met nog dertien ronden te gaan kwam Verstappen voor de derde keer naar de pits om zachte banden te halen, waarna ook Perez naar binnen werd gehaald voor softs. Zij leverden hierbij allebei een positie in, maar konden zich opmaken voor een aanvallende laatste stint. Tenminste, dat was de bedoeling. Verstappen was nog maar net terug op de baan of hij meldde een probleem over de boordradio: de RB18 stuurde niet meer zoals zou moeten. Sainz en Hamilton kwamen op dat moment eveneens naar de pits om zachte banden te halen, waardoor Verstappen en Perez weer tweede en vierde kwamen te liggen.

Terwijl Verstappen met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase aan het bakkeleien was over wat er precies met de wagen aan de hand was, zette Gasly zijn AlphaTauri langs de baan. Terwijl de vlammen uit de achterkant van de AT03 sloegen, sprong de Fransman uit zijn auto. Nadat aanvankelijk een virtuele safety car was ingesteld, werd al snel de fysieke safety car de baan opgestuurd. Dit was voor de coureurs die dat nog niet hadden gedaan het sein om alsnog de pits op te zoeken voor zachte banden, waaronder leider in de wedstrijd Leclerc. “Het wordt moeilijker en moeilijker om te sturen”, zei Verstappen achter safety car. Er leek te moeten worden gevreesd voor een uitvalbeurt.

Nadat de achterliggers langs de safety car waren gestuurd, werd de wedstrijd met nog zes ronden te gaan hervat. Leclerc bleef eenvoudig aan de leiding, aangezien Verstappen alle zeilen moest bijzetten om de tweede plek te behouden. De Nederlander slaagde daar in eerste instantie wonderwel in. Met nog een paar ronden te gaan namen de problemen bij Verstappen echter toe. Over de boordradio meldde hij een probleem met de batterij te hebben, iets waar volgens Lambiase geen sprake van was. Met nog drie ronden te gaan dook Sainz langs de Limburger, waarna korte tijd later de snelheid compleet uit de Red Bull verdween en Verstappen zijn wagen de pits instuurde om op te geven.

Met nog twee ronden te gaan kwam ook Perez, die door het wegvallen van Verstappen derde was komen te liggen, met een zorgwekkend bericht op de radio: “I’m losing power.” Bij het ingaan van de laatste ronde ging Perez in de rondte bij de eerste bocht door een motorisch probleem, waarmee de ramp voor Red Bull compleet was. Leclerc en Sainz kwamen daarop als eerste en tweede over de finish, Hamilton en Russell eindigden daarachter als derde en vierde. Magnussen werd knap vijfde in de Haas, terwijl Bottas nog een fraaie zesde plek uit het vuur sleepte. Ocon werd ondanks zijn tijdstraf van vijf seconden nog zevende, Yuki Tsunoda finishte vlak achter de Alpine-coureur als achtste. Fernando Alonso kwam als negende onder de vlag door en het laatste WK-punt ging naar Zhou, die zo een punt pakte bij zijn debuut.

Mick Schumacher eindigde net buiten de top-tien als elfde. McLaren kende een zeer teleurstellend begin van het seizoen met de veertiende plaats van Daniel Ricciardo en vijftiende plek van Lando Norris. Nico Hülkenberg besloot zijn invalbeurt bij Aston Martin als zeventiende.

Over een week gaat het Formule 1-seizoen 2022 verder met de Grand Prix van Saudi-Arabië.

Uitslag F1 Grand Prix van Bahrein