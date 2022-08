Charles Leclerc weet al dat hij zondag in de race op Spa-Francorchamps vanuit de achterhoede moet komen. De Ferrari-coureur incasseert namelijk een gridstraf wegens een motorwissel. Leclerc richtte zich in de vrije trainingen derhalve meer op de race. Vandaar dat hij niet wakker ligt van het grote gat naar Max Verstappen, die dit weekend overigens ook van een nieuwe power unit wordt voorzien en daarvoor een gridpenalty krijgt opgelegd.

“De kwalificatiesnelheid heeft deze keer niet zoveel aandacht gekregen als gebruikelijk, aangezien dat enigszins nutteloos is. We hebben ons meer gefocust op de race pace, om zo snel mogelijk naar voren te kunnen komen”, vertelt Leclerc. “Over het algemeen was het geen slechte dag. We hebben verschillende dingen getest. Volgens mij zat iedereen op een heel ander programma, waardoor het heel lastig is om vergelijkingen te trekken. Maar al met al was het gevoel prima. Met weinig brandstof in de auto leek het slecht, maar met veel brandstof leek het redelijk in orde te zijn. Dus we zullen zien. We proberen nog een stap te maken, zodat we zaterdag sterker terug kunnen komen.”

Sainz juicht niet te vroeg

In de andere Ferrari eindigde Carlos Sainz op ruim 1,1 seconde van Verstappen als vijfde in de tweede oefensessie, ook nog achter Lando Norris en Lance Stroll. In tegenstelling tot Leclerc en Verstappen krijgt de Spanjaard geen gridstraf in België. Dat geeft hem een uitstekende kans op de winst, maar hij rekent zich nog niet rijk. “Als Max en Charles er niet zijn, dan zijn Checo, Lewis en George er wel om mee te vechten”, verwacht Sainz. “Je bent nooit alleen en het is nooit eenvoudig. Ik moet mijn hoofd er dus bij houden en een keurig weekend afleveren, dan zien we wel waar dat ons brengt.”

Ook Sainz maakt zich niet druk over de grote achterstand op Verstappen. “Ik was blij met de wagen en voelde me comfortabel”, vervolgt de 27-jarige Madrileen. “Met P5 zien we er niet competitief uit, maar ik was heel tevreden over de auto in VT1. Voor VT2 hebben we wat dingen veranderd, waarvan we al wisten dat ze ons misschien niet de juiste kant op zouden brengen. Als je me echter de wagen van VT1 geeft, dan weet ik vrij zeker dat we zaterdag de snelheid hebben.”

