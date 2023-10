Sainz gefrustreerd: "Vernamen bandenproblemen Pirelli via pers"

Na de vrijdagse actie in Qatar constateerde bandenleverancier Pirelli dat de kerbstones van het Losail International Circuit voor scheurtjes in de banden zorgde. Na melding daarvan kwam de FIA zaterdag met enkele veranderingen op de proppen. Zo werden de track limits in bochten 12 en 13 aangepast en werd er een voorlopige maximale lengte van een stint voorgeschreven. De teams kregen dit enkele minuten voor het versturen van het persbericht door, op een moment dat de meeste coureurs en teamleden nog naar het circuit reisden. Daardoor vernamen diverse coureurs het nieuws via de media of onderlinge WhatsApp-gesprekken, tot frustratie van Carlos Sainz.

"Als het qua veiligheid noodzakelijk is, dan moet het. Natuurlijk ben ik er niet blij mee dat we hier in 2021 waren en er sindsdien twee jaar was om op deze slechte kerbstones te reageren. Er is opnieuw geasfalteerd en de kerbs zijn opnieuw gedaan, maar om een of andere reden hield de FIA vast aan het ontwerp dat de Pirelli-banden sloopt", oordeelde de Ferrari-coureur na de sprintrace op zaterdag. "Ik geef Pirelli niet de schuld, maar tegelijkertijd is daar duidelijk wat aan de hand. Op het moment dat we hier 's ochtends aankwamen, zien we het nieuws in de pers. Niemand informeerde ons dat er veranderingen kwamen qua track limits en niemand vertelde ons dat de banden delamineerden of iets dergelijks."

Sainz had graag gezien dat de coureurs waren betrokken bij het besluit van de FIA, omdat dit uiteindelijk betrekking had op de veiligheid van de coureurs op de baan. Zeker in dergelijke gevallen zouden de rijders de informatie niet vanuit de media moeten vernemen. "We horen dingen in de pers en zo hoort dat duidelijk niet te gaan. Als GPDA waren we niet blij met de situatie en we hopen dat de samenwerking snel beter wordt", aldus Sainz, die de race op zondag moest laten schieten wegens technische problemen. "Het is namelijk niet goed genoeg als je dingen via de pers moet vernemen als het om de veiligheid gaat. Dan moet onze input ook overwogen worden."

Communicatie tussen FIA, Pirelli en belanghebbenden moet beter

Net als Sainz haalde ook Pirelli-baas Mario Isola de communicatie aan als een verbeterpunt. In zijn geval ging het specifiek om de informatie die de bandenleverancier in de aanloop naar het raceweekend over het circuit had ontvangen van de FIA, waarin geen informatie over de kerbstones was opgenomen. "We hebben gewaarschuwd. We hebben gesprekken gevoerd met de FIA, want twee jaar geleden hadden we een vergelijkbaar probleem", vertelde Isola. "Daarna hebben we rapporten aangeleverd, maar we hoorden vrij laat over de kerbstones hier. Toen was het al te laat om te reageren. Dat is dus wat ik bedoel als ik het over communicatie heb."

Hoe zouden dergelijke problemen de volgende keer dan voorkomen kunnen worden? De oplossing is volgens Isola betrekkelijk eenvoudig: betrek alle belanghebbenden bij veranderingen aan circuits. "We moeten naar een systeem waarbij diverse belanghebbenden betrokken worden als er veranderingen aan het circuit zijn, zodat we kunnen achterhalen of het impact op hen heeft. Ik heb het niet alleen over Pirelli en F1. Want als je een circuit ontwerpt, wil je natuurlijk verschillende klassen als bijvoorbeeld F1 en MotoGP binnenhalen. Waarom betrek je dan niet de FIM, Michelin, of wellicht meerdere bandenfabrikanten? We moeten de communicatie verbeteren om op dit soort dingen te kunnen anticiperen."