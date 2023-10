Pirelli voerde vrijdag, zoals gebruikelijk, een controle uit bij de banden waarmee in de eerste vrije training werd gereden. Bij veel van de banden die voor ongeveer twintig ronden waren gebruikt, werd een probleem aan de zijkant van de constructie ontdekt: het rubber bleek los te hebben gelaten van de karkas. Dit is vermoedelijk veroorzaakt door het veelvuldig rijden over de vijftig millimeter hoge 'piramide' kerbstones. Bij banden die korter dan twintig ronden waren ingezet, was het mankement veel minder aanwezig.

De FIA en Pirelli vrezen daarom voor problemen met de veiligheid als er meer dan twintig ronden op een set banden wordt afgewerkt. Derhalve heeft de internationale autosportfederatie een aantal wijzigingen doorgevoerd voor het vervolg van het Grand Prix-weekend op het Losail International Circuit in Qatar.

Als eerste worden de track limits bij bocht 12 en 13 herzien. Om aan deze wijziging te wennen, krijgen de coureurs een extra training van tien minuten. Deze begint om 15.00 uur Nederlandse tijd. Dat was de oorspronkelijke starttijd van de sprint shootout, maar deze gaat nu om 15.20 uur van start - het is dan 16.20 uur in Qatar. De sprintrace, die over negentien ronden gaat, is gepland voor zaterdagavond 19.30 uur Nederlandse tijd.

Na de sprintrace voert Pirelli een uitgebreide analyse van de banden uit om te beslissen of er verdere maatregelen nodig zijn voor de Grand Prix van zondag. Als het probleem ondanks de nieuwe track limits nog steeds aanwezig is, dan is elke coureur in de hoofdrace verplicht om minimaal drie pitstops te maken, waarbij een stint op één bandenset niet langer mag zijn dan twintig ronden. Dat laatste geldt voor volledig nieuw rubber. Voor gebruikte banden bedraagt de maximale lengte van één stint 22 ronden, aangezien tijdens een in- en outlap in de kwalificatie niet voluit wordt gereden.