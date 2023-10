Bandenfiasco F1-Qatar krijgt vervolg: Elke 18 ronden verplicht nieuwe banden

Na intensief onderzoek kwam Pirelli vrijdagavond laat in Qatar erachter dat de banden scheuren vertoonden, waarna de FIA ingreep en besloot de track limits in bocht twaalf en dertien te verleggen. De autosportfederatie maakte direct daarna bekend dat ze na de sprintrace gingen onderzoeken of er andere ingrepen nodig waren om de veiligheid van de coureurs te garanderen en op zondagmiddag werd bekend dat het inderdaad nodig bleek. De Formule 1-teams worden in de Grand Prix verplicht om na achttien ronden nieuwe Pirelli's te halen.

Daarmee wordt een volgend hoofdstuk aan het bandendrama in Qatar toegevoegd. Vrijdag- op zaterdagnacht ontdekten de technische mensen bij Pirelli dat de banden scheuren vertoonden en dat het niet veilig was om meer dan twintig rondjes op de banden te rijden. Als schuldige werden de piramide-kerbs aangewezen, waardoor volgens de bandenleverancier de zijkant van de compound los van het karkas ging. Na de sprintrace bleef het nog even onduidelijk of een verplichting doorgevoerd zou worden, zondagmiddag kwam het besluit naar buiten. "Vanwege de hoeveelheid safety cars in de sprint van gisteren en de bandendata die we hebben gekregen van Pirelli hebben we besloten dat de voorzorgsmaatregelen die we zaterdag genomen hebben onvoldoende zijn", valt te lezen in een verklaring van de FIA. "In sommige gevallen hadden de banden weer de scheuren van de zijkant van de compound richting het karkas. Daarom hebben we besloten dat - vanwege veiligheidsproblemen - de volgende maatregelen genomen worden:

Er komt verplichte limiet van achttien ronden per set banden

Wanneer banden eerder gebruikt zijn, tellen de daarvoor gereden ronden ook mee

De Formule 1-teams zijn ondertussen op de hoogte gebracht. Wanneer een renstal toch besluit om langer op een set banden te rijden, dan wordt de coureur de zwarte vlag laten zien. Dat resulteert in een diskwalificatie. Om de teams een handje te helpen zullen zij vanuit de FIA horen hoeveel ronden de banden die al gebruikt zijn al op de teller hebben staan.

Het is opmerkelijk dat de FIA de limiet op achttien ronden heeft gezet, want eerder werd er over twintig ronden gesproken. Mocht dat doorgevoerd zijn, dan had een tweestopper volstaan. Nu worden de teams dus verplicht drie keer nieuw rubber te halen.