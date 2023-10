Technische problemen houden Sainz aan de kant voor F1 GP van Qatar

Ferrari ontdekte eerder deze middag een probleem in de auto van Carlos Sainz. Na een uitgebreid onderzoek stuitte het Italiaanse Formule 1-team op een probleem met het brandstofsysteem. Naar verluidt zou het om een olielek gaan. Het malheur is in ieder geval te complex om nog voor de race op te lossen. De Scuderia heeft inmiddels bevestigd dat de Spanjaard niet aan de race op het Losail International Circuit in Qatar mee kan doen. Een aderlating voor Sainz, die zaterdag nog zesde werd in de F1-sprintrace. De Ferrari-coureur is daarmee de eerste uitvaller van de dag en het betekent tevens dat Charles Leclerc zondagavond de enige rijder is die in actie komt voor Ferrari.

De 29-jarige coureur kwalificeerde zich vrijdag op de twaalfde startpositie, net voor Red Bull-coureur Sergio Perez en net achter AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda. Perez verdwijnt net als Sainz echter ook van de startgrid. De Mexicaan incasseerde gisteren een uitvalbeurt in de sprintrace, maar door reparaties die Red Bull moest uitvoeren heeft het team de parc fermé-regels overtreden. Dit houdt in dat de 33-jarige rijder, wel met een verse motor, uit de pitlane moet starten.

Max Verstappen begint de Grand Prix in ieder geval van pole-position. De Nederlander, die in de sprintrace zijn derde wereldtitel veiligstelde, start voor George Russell en Lewis Hamilton van het team van Mercedes. Fernando Alonso en Leclerc volgen op respectievelijk de vierde en vijfde plaats.