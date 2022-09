Voorafgaand aan de Formule 1-kwalificatie op Monza regende het gridstraffen. Onder meer Max Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moeten plekken naar achteren, of zelfs helemaal achteraan beginnen. Desondanks probeerden de meeste coureurs wel een goede kwalificatie neer te zetten. Charles Leclerc, die geen gridstraf heeft, was de snelste en pakte de pole-position. Daarachter waren het Max Verstappen en Carlos Sainz. Verstappen moet morgen vijf posities naar achter op de grid, Sainz start diep in het achterveld.

De Spanjaard kwam bijna drie tienden tekort voor pole-position, maar was toch tevreden met zijn middag. “Het was een goede kwalificatie. Ik voelde me goed. Ik kon vol pushen in Q1 en Q2. In Q3 was het enige probleem dat ik geen tow had. Dat kostte me net die paar tienden om voor pole-position te kunnen gaan. Maar ik start morgen natuurlijk sowieso achteraan, dus het verandert mijn leven niet. Het was een goede ronde. Ik moest een hoop risico nemen om het gebrek aan slipstream te compenseren. Ik was sneller in elke bocht maar langzamer op elk recht stuk, dus ik verbeterde niet veel.”

Veel Ferrari-fans zullen teleurgesteld zijn dat niet beide Ferrari’s een goede kans maken op de overwinning. Hoe snel de Ferrari ook is, de kans dat Sainz zo snel terugkomt dat hij mee kan strijden voor de winst lijkt niet zo groot. De Spanjaard zelf baalt ook van de situatie. “Ik moet eerlijk zeggen dat het pijn doet om achteraan te starten. Zeker met hoe competitief onze auto dit weekend is en hoe goed ik me in de wagen voel, met name na de kwalificatie. Ik zal mijn best doen om een goede show neer te zetten en me door het veld te vechten, want de snelheid is er. Maar ik had graag voorin gestaan om met Charles [Leclerc] een een-twee te behalen voor de Tifosi."

