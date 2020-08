Brawn over pitstop Verstappen: "Zou hetzelfde gedaan hebben"

Verstappen had effectief de tweede plaats op het circuit van Silverstone in handen nadat Valtteri Bottas lek reed. De Red Bull-formatie besloot de Nederlander vervolgens binnen te halen voor een gratis stop, hij kon zodoende in de laatste ronde nog een aanval doen op de rapste rondetijd. Dat is tegenwoordig goed voor een WK-punt. Zonder die stop had Verstappen echter de race kunnen winnen, aangezien ook WK-leider Lewis Hamilton de laatste ronde moest overleven met een defecte Pirelli-band. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner was er geen garantie dat de Nederlander de race zonder kapotte band uit had kunnen rijden, zelf stelde Verstappen zich ook tevreden met de tweede plaats.

“Red Bull haalde Max Verstappen in de voorlaatste ronde binnen en dat heeft ze de overwinning gekost”, begint Brawn zijn column op de officiële site van de Formule 1. “Maar dat konden ze op dat moment ook niet weten. Zodra Bottas zo langzaam reed en een stop moest maken, had Verstappen een gratis pitstop verdiend. Ik weet niet of Red Bull dat deed omdat ze een bandenprobleem hadden, of dat ze zekerheid wilden en zo nog een extra punt konden scoren. Het is waarschijnlijk een combinatie van die beide factoren geweest.”

Red Bull heeft niet op de lekke band van Lewis Hamilton kunnen speculeren, het team heeft daarom de juiste beslissing genomen. Dat stelt Brawn: “Ik denk dat ze nooit hadden gedacht dat het probleem van Bottas nog eens zou gebeuren bij Lewis, wat dat betreft hebben ze de goede beslissing genomen. Ik denk dat het ongelukkig was, dat werd later wel duidelijk, hij had de race kunnen winnen. Hij kwam alleen maar in die positie omdat Bottas lek reed. Ik had hetzelfde gedaan als het om een gratis pitstop ging.”

Leclerc stijgt boven zichzelf uit

De andere partij die profiteerde van de bandenproblemen bij Mercedes was Ferrari. De Italiaanse renstal heeft een buitengewoon moeizaam seizoen, maar Leclerc stond zondag toch weer voor de tweede keer dit seizoen op het podium. Brawn neemt zijn hoed ervoor af. “Zijn podium was een beetje gelukkig, maar gezien de moeilijkheden die ze met de auto hebben is het ontzettend indrukwekkend”, vervolgde de sportief directeur. “Hij blijft uitslagen rijden en hij presteert beter dan hij eigenlijk kan met deze auto. Hij zorgt ervoor dat we allemaal met ingehouden adem zitten tot het moment dat ze de problemen met deze auto oplossen. Hij is exceptioneel.”