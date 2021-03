Nu in de winkel: ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’

'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing' is het eerste boek van Motorsport.com en staat vol met interessante achtergrondverhalen over het naderende wereldkampioenschap. Alle belangrijke thema's komen voorbij. Wat steekt er achter de dominantie van Lewis Hamilton en Mercedes? Kunnen Max Verstappen en Red Bull Racing dit jaar wél voor de titel meestrijden? Wat kan Fernando Alonso bij zijn terugkeer in de koningsklasse? En hoe goed is Mick Schumacher, de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, die zijn Formule 1-debuut maakt bij Haas? We legden deze laatste vraag voor aan de Nederlandse teambaas Frits van Amersfoort, bij wie de Duitser zijn eerste ervaring in de autosport opdeed.

Verder bespreken we hoe de Formule 1 is omgegaan met het coronavirus en in hoeverre de sport in 2021 nog last blijft houden van de pandemie. En hoe staat het er na de afgelaste race in 2020 eigenlijk voor met de Grote Prijs van Nederland? Die vraag wordt beantwoord door Jan Lammers, de sportief directeur van de Dutch Grand Prix, en Robert van Overdijk, de CEO van Circuit Zandvoort, die zich exclusief voor het boek lieten interviewen.

Ook is er in ‘Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing’ volop aandacht voor het nieuwe technische reglement dat in 2022 wordt geïntroduceerd en waar de teams dit jaar op de achtergrond druk mee bezig zullen zijn, bevat het boek een interview met de Nederlandse racelegende Gijs van Lennep, die vijftig jaar geleden zijn eerste race in de Formule 1 reed, en wordt er uitgebreid teruggekeken op de beginjaren van Honda in de koningsklasse van de autosport, met oog op het naderende vertrek van de Japanse fabrikant.

De verhalen in 'Formule 1 2021 - Seizoen van de herkansing' zijn geschreven door Casper Bekking, Mark Bremer, Filip Cleeren, Erwin Jaeggi, Mike Mulder, Bjorn Smit en Ronald Vording, die deel uitmaken van de redactie van Motorsport.com Nederland, én autosportschrijver Hans van der Klis, die in het verleden verslag deed van de Formule 1 voor de Volkskrant en RaceReport en onlangs met Volgas een nieuw autosporttijdschrift lanceerde. Wie het boek aanschaft, krijgt de beschikking over een kortingscode die kan worden verzilverd bij reispartner Motorsport Tickets, dé plek voor Formule 1-kaarten en -reizen, MotoGP-tickets en meer.

