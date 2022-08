Het huidige contract met Spa-Francorchamps loopt na dit jaar af en heeft geen plaats gekregen op de voorlopige Formule 1-kalender voor 2023. Spa zit momenteel op de reservebank, in afwachting van nieuws over andere events. Mochten de coronarestricties het toelaten, dan keert de Grand Prix van China na een afwezigheid van drie seizoenen terug. China hanteert met name in het gebied rondom Shanghai nog strenge maatregelen, dus het is lastig te zeggen of de race in 2023 plaatsvindt. De Formule 1 is momenteel ook in onderhandeling met Kyalami in de hoop terug te keren naar Zuid-Afrika. De onzekerheid over beide Grands Prix houdt de deur voor Spa op een kier. De Belgische promotor moet wel met een voorstel komen dat bij F1 past, ook al is hun fee niet vergelijkbaar met wat andere evenementen buiten Europa betalen.

Domenicali geeft niet al te veel details over de kalender voor 2023, omdat deze nog moet worden afgerond, maar laat wel weten dat Spa nog steeds een kans maakt. "Ik heb nooit gezegd dat dit voor België het laatste jaar zou zijn", trapt de F1-baas af. "Ik ben heel voorzichtig met dat soort uitspraken. Dat is het enige dat ik nu kan zeggen. Het klopt dat we ermee bezig zijn en ook met andere promotors praten. Het is altijd belangrijk geweest dat we een derde van de races in Europa hebben, een derde in het Verre Oosten en een derde in Amerika en het Midden-Oosten. Het moet in balans zijn. We hebben het natuurlijk wel over een bedrijf waar de investering en dus de financiële bijdrage heel belangrijk is. We hebben echter wel altijd gezegd dat traditionele circuits, die niet de financiële middelen hebben die anderen wel hebben, altijd met respect worden behandeld. Jullie gaan zien dat dit het geval is. Niet alleen dit jaar, maar ook in de toekomst. Gesprekken met België zijn nog gaande."

Spa legt lat hoger

Spa-Francorchamps werd bij de start van het F1-kampioenschap in 1950 al op de kalender gezet, maar ontbrak in de laatste zeventig jaar wel een aantal keer. "Vervolgens kwam de race weer terug. Dat wordt vaak vergeten. Het is een geweldige baan, daar is geen twijfel over. Dat is ook de reden waarom we nog aan het praten zijn", vervolgt de Italiaan. "Dit weekend zijn we in Spa, dus je gaat de promotors nog vaak in mijn kantoor zien." Domenicali stelt dat Spa de lat dit jaar hoger heeft gelegd, deels als reactie op de verregende race van 2021, die na een aantal rondjes achter de safety car werd afgevlagd. Dit leidde tot onvrede bij de bezoekers. "Ik moet eerlijk bekennen dat ze zich nu op een ongelofelijke manier hebben voorbereid. Op donderdag is er een speciale dag voor de fans met de coureurs. We hebben dat gedaan om goed te maken wat er vorig jaar is gebeurd. Ook wat betreft het verkeersplan hebben ze een goed idee laten zien. We zien dit jaar een heel andere aanpak. Dat is goed om te zien en vooral belangrijk voor de mensen die dit weekend in Spa zijn."

Verder meldt Domenicali dat ook Frankrijk volgend seizoen kan terugkeren. Eerder opperde de oud-Ferrari-teambaas een straatrace in Nice. "Op dit moment zijn we in gesprek met de Franse federatie en de regering. Dit komt omdat de toekomst door de promotors wordt gezien als een investering in het land en voor de gemeenschap. We voeren open gesprekken. Het is dus een mogelijkheid dat er een roulatiesysteem komt, waarbij we iedereen in staat zouden kunnen stellen om deel uit te maken van het programma. Wat dat betreft moet je elkaar ook respecteren."

F1 wil GP Duitsland graag terug

De aanstaande toetredingen van Audi en Porsche in de Formule 1 vanaf 2026, heeft ook de interesse in een terugkeer van de Duitse Grand Prix aangewakkerd. Domenicali benadrukt dat de commerciële voorwaarden wel goed moeten zijn. "We hopen echt weer met Duitsland om tafel te gaan zitten. Eén ding is duidelijk: we willen die Grand Prix graag terug. We moeten nu weten wat er nodig is om over de Grand Prix te praten. Hopelijk zitten ze binnenkort - met iets dat aanstaande is - in een andere situatie om dat met ons te bespreken."