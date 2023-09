Ecclestone overtuigd van Verstappen: "Hij is de beste coureur ooit"

Max Verstappen is hard op weg naar zijn derde Formule 1-titel op rij en heeft op weg naar die verwachte titel al behoorlijk wat indrukwekkende records gezet. Dit seizoen slaagde hij er al in om het recordaantal zeges op rij van Sebastian Vettel uit de recordboeken te schrijven door er tien keer op rij met de winst vandoor te gaan en hij kan nog enkele records breken. Er staat dit seizoen geen maat op de Nederlander, die een voorsprong van 177 punten heeft opgebouwd naar teamgenoot Sergio Perez. Het is daardoor eerder de vraag 'wanneer' dan 'of' hij zijn derde titel pakt.

Ook al is Verstappen pas 25 en heeft hij een contract tot en met 2028 op zak, weet voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone nu al zeker: "Max is de beste coureur ooit. Geen twijfel mogelijk", stelt Ecclestone in gesprek met Daily Mail. "Vroeger zei ik Alain Prost, nu zou ik Max zeggen. Hij is de beste. Hij is de slimste als het gaat om het beste uit de auto halen. Hij draait er zijn hand niet voor om, hij zit er meteen bij. In mijn lijst staat hij boven Lewis Hamilton." Ecclestone benadrukt wel dat hij Hamilton 'superslim en supergetalenteerd' vindt. "Lewis begrijpt de mensen en haalt het beste uit ze, waar Max het beste uit de auto haalt. Hij is heel anders dan Max. Als Lewis stopt met racen, kan hij naar een andere wereld - entertainment of wat dan ook - gaan, maar dat is niet de kant die Max op zou kunnen gaan."

Over Hamiltons teamgenoot, George Russell, is Ecclestone nog niet zo zeker. "Ik weet niet wat ik van hem moet vinden. Ik mag hem, hij is supergetalenteerd. Het gaat erom wat hij bereid is te doen om te winnen. Hij hoopte dat Carlos [Sainz] tijdens de laatste race asfalt tekort zou komen. Hij pushte heel hard. Ik denk niet dat hij goed nadenkt over zijn race, iets wat Lewis wel doet", aldus de Brit, die binnenkort 93 kaarsjes uitblaast. Als Ecclestone zelf teambaas was geweest, had hij wel geweten wat zijn rijdersline-up zou worden: Verstappen en Oscar Piastri. "Als ik teameigenaar was, dan zou ik die Australische jonge strikken", doelt hij op de McLaren-coureur. "Hij is erg goed. Maar Max is de beste die ik ooit heb gezien."

