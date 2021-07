Ecclestone: "Hamilton niet langer absolute nummer één in F1"

De afgelopen zeven jaar stond er geen maat op Mercedes en hun stercoureur Lewis Hamilton. De Brit werd sinds 2014 maar liefst zes keer wereldkampioen en het merk uit Stuttgart pakte zelfs zeven keer op rij de wereldtitel. In 2021 is alles echter anders. De auto van Red Bull Racing lijkt over de gehele linie iets sneller te zijn dan de Mercedes W12 en dat zorgt ervoor dat de Oostenrijkse formatie na negen races aan de leiding gaat bij de constructeurs. Bij de coureurs gaat Max Verstappen aan kop in de titelstrijd, met Hamilton op 32 punten achterstand als naaste achtervolger.

Voormalig F1-topman Bernie Ecclestone volgt de koningsklasse van de autosport nog altijd met veel interesse. Hij concludeert in een interview met Bild dat Hamilton de afgelopen jaren de onbetwiste nummer één was in de F1, maar dat de kaarten anno 2021 anders geschud zijn. “Nee, ik denk dat hij dat op dit moment niet is”, antwoordt hij op de vraag of Hamilton nog steeds de absolute leider van de F1 is. Toch schrijft hij de zevenvoudig wereldkampioen niet af in de strijd om de titel. “De zes beste coureurs kunnen Lewis en ook Max verslaan als zij daar de auto voor hebben. De juiste kampioen wordt gekarakteriseerd doordat hij ook kan omgaan met moeilijke situaties. Maar je kan Lewis in geen enkel geval afschrijven. Het wordt een spannend duel tussen hem en Verstappen.”

Naast de geweldige kwaliteiten die Hamilton als coureur bezit, heeft hij zijn successen de afgelopen jaren ook deels te danken aan het ijzersterke materiaal van Mercedes. Toch benadrukt Ecclestone dat er nog een factor is die daar een rol in heeft gespeeld. “Als topcoureur in de Formule 1 heb je niet alleen de beste auto nodig, maar ook een beetje geluk”, vertelde de inmiddels 90-jarige Brit. “Lewis heeft dat vele, vele jaren gehad, maar momenteel is het geluk niet altijd aan zijn zijde of die van Mercedes. Maar ik moet ook erkennen dat Red Bull geweldig werk levert.”

Verstappen favoriet voor wereldtitel

Red Bull gaat dus aan de leiding van de titelstrijd en dat geldt ook voor Verstappen. Eerder dit jaar liet Ecclestone nog doorschemeren dat hij de Nederlandse coureur in 2021 geen wereldkampioen zag worden. Dat zei hij toen Hamilton na de GP van Spanje nog aan de leiding ging in het klassement. Inmiddels is het momentum richting Red Bull en Verstappen gegaan en heeft Ecclestone zijn mening bijgesteld “Ja, absoluut [kan hij dit jaar wereldkampioen worden]. Hij is getalenteerd en snel, maar heeft ook een beetje geluk nodig - en de betere auto. Hoe belangrijk dit kan zijn voor een coureur hebben we vorig jaar gezien bij George Russell in Bahrein, toen hij inviel voor Lewis en alleen niet won omdat hij een probleem had. Niemand had dat verwacht.”