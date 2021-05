Lewis Hamilton boekte afgelopen zondag in Spanje zijn derde overwinning van het seizoen, na eerder dit jaar de races in Bahrein en Portugal op zijn naam te hebben geschreven. Op het circuit van Imola moest de Brit de zege aan Max Verstappen laten, maar hield hij de schade beperkt door na een moment in de grindbak als tweede aan de finish te komen. Zodoende gaat Hamilton na vier races met 94 punten aan de leiding in het kampioenschap.

Verstappen moest op het circuit van Barcelona voor de derde maal dit seizoen genoegen nemen met de tweede stek en staat hierdoor na vier races tweede in het tussenklassement met 80 punten. De Nederlander concludeerde na de Spaanse Grand Prix dat Red Bull competitief is in de kwalificaties, maar in de races nog iets tekort komt ten opzichte van Mercedes.

Voormalig Formule 1-preses Bernie Ecclestone heeft genoeg gezien: Hamilton pakt dit jaar zijn achtste titel. Tegen het Zwitserse Blick zegt de Brit: “De sport heeft weer twee coureurs die aan elkaar gewaagd zijn, zoals we vroeger met Senna en Prost hadden. Maar helaas moet ik de fans van die grote kemphaan uit Holland de hoop op een titel in 2021 ontnemen: Hamilton heeft nog nooit zo goed gereden als nu. Wat overigens mede door Verstappen zelf komt. Lewis rijdt koel, foutloos, berekenend en slim. Hij laat zich niet verleiden tot verhitte duels en geeft zijn tegenstander altijd respectvol de ruimte die nodig is om te overleven.”

Daarnaast ziet Ecclestone nog twee redenen waarom Hamilton dit jaar de strijd in zijn voordeel zal beslissen. “Verstappen mag qua rijden dan misschien niet voor hem onder doen, Lewis beschikt over het beste team en betrouwbaarder materiaal. En op die twee factoren kan hij altijd rekenen.”