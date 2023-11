Bekijk hier de samenvatting van de eerste F1-training in Brazilië

Tijdens het ramvolle Formule 1-weekend in Brazilië is de eerste training er een met een verrassende uitslag. Waar Max Verstappen als favoriet naar het circuit van Interlagos afreisde, waren het de Ferrari's die tijdens de training de snelsten waren. Het is ook nog langer zoeken naar de naam van Verstappen, want de Nederlander staat slechts zestiende. Het resultaat vertekent echter wel, de wereldkampioen heeft namelijk de hele training alleen op hards gereden. Geen man overboord dus, maar voor de 26-jarige rijder was het sowieso geen vlekkeloze training. In het begin van de sessie zat het stoeltje in zijn Red Bull los. Dat op zich was geen reden om vroegtijdig zijn run af te breken, maar nadat Verstappen zijn RB19 in de pits parkeerde, werd toch even het zitje steviger vastgezet.

Het was van meet af aan hartstikke druk op het asfalt, want de coureurs hadden alleen dit uurtje ter beschikking om de auto's goed af te stellen voor de rest van het weekend. In de openingsrondes was het daardoor druk, maar bleven grote incidenten uit. Pas nadat de training over de helft was gebeurde het een en ander. Zo zagen we een zeer opmerkelijk moment tussen Nico Hülkenberg in zijn Haas en McLaren-coureur Lando Norris. Laatstgenoemde coureur wilde zijn collega passeren in de voorlaatste bocht, maar dat verliep verre van vlekkeloos. Norris leek wat rechtdoor te gaan, Hülkenberg stuurde in en dat leverde een lichte touché op. Beide heren konden schadevrij hun weg vervolgen, maar het liet wel zien dat een ongeluk in een klein hoekje zit.

Voor Logan Sargeant ging het ook tijdens de eerste training allerminst van een leien dakje. De Amerikaan kon zijn Williams nauwelijks op het circuit houden en dat werd veroorzaakt door problemen met de linkerkant van de bolide. Sargeant klaagde er steen en been over, maar het team kon het probleem niet achterhalen. Uit de beelden bleek dat de FW45 verkeerd afgesteld stond, want in meerdere bochten stond de auto slechts met twee of drie wielen op het asfalt. Dat is vanzelfsprekend funest voor de wegligging. Uiteindelijk werd er flink gesleuteld aan zijn wagen en is P9 ook nog een knappe eindklassering ook.

Zo was het dus voor Ferrari een prima sessie met Carlos Sainz voor Charles Leclerc, maar ook George Russell mag niet klagen met een derde plaats. De winnaar van de vorige race op Interlagos zette zijn derde tijd op mediums neer en moest slechts iets meer dan een tiende toegeven op de Ferrari's die hun snelste tijden op de softs reden.