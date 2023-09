Bekijk hier de beelden van de vermakelijke tweede F1-training Singapore

Het was een spraakmakende vrijdag tijdens het F1-weekend in Singapore. In de eerste training was het een beestenboel op de baan met drie keer een gele vlag vanwege een hagedis - waarvan één het niet overleefd heeft - en tijdens de tweede training viel op dat Red Bull totaal de auto nog totaal niet goed afgesteld heeft. De Oostenrijkse renstal lijkt daarmee ver weg van de vijftiende zege van dit seizoen. Tijdens de tweede training klaagden zowel Max Verstappen als Sergio Perez dat de balans niet goed is en we zagen eerstgenoemde ook nog flink driften.

Voor Ferrari was de tweede training juist een positieve verrassing. Net als in de eerste training waren de Scuderia de snelste en na een sterk weekend in Italië lijkt de Italiaanse renstal de vorm door te trekken naar de Aziatische stadstaat. En gezien het feit dat Red Bull nog een gat te overbruggen heeft, is het zeker mogelijk dat de Ferrari-mannen met de zege naar huis gaan.

Richting het einde van de training was er nog een hachelijk moment voor Max Verstappen, die bijna Carlos Sainz achterin zijn Red Bull zag verdwijnen. Het was te danken aan het goede remmen van de Spanjaard dat beide heren schadevrij hun weg konden vervolgen. Ondanks de bijna botsing hield Sainz zijn hoofd in het bloedhete Singapore koel en greep de eerste tijd, voor teamgenoot Charles Leclerc. George Russell - nogal vocaal over de radio vanwege de drukte op de baan - werd derde. Verstappen moest het uiteindelijk met een teleurstellende P8 doen.