De Amerikaanse Grand Prix van 2017 begon al met een vrachtlading aan gridstraffen, al was dat in dat seizoen schering en inslag. Onder andere Max Verstappen was de klos, want in plaats van plek zes - de plek waar hij zich op kwalificeerde - stond hij op de zestiende plek op de grid. Tijdens de racedag zagen we dat de Nederlander zijn motto weer volop gebruikte, want opgeven was geen optie. Vanaf begin af aan begon de destijds 20-jarige coureur door het veld heen te snijden. Na een paar rondjes lag hij al op een dertiende plek, om een paar rondes later al helemaal weer terug in het gevecht te zijn. De Limburger liet er geen gras over groeien en stond na vier keer het Circuit of the Americas rond te zijn gegaan al zevende. De weg naar meer lag open en waar Verstappen een weg ziet, neemt hij die.

Soms moet het tijdens de race ook wat meezitten, al had Verstappen hier op andere hulp gehoopt had. Niet een Ferrari of een Mercedes kreeg met technische problemen te kampen, maar teamgenoot Daniel Ricciardo moest zijn auto aan de kant zetten. Het bleef daarna lange tijd rustig, P5 was in handen en het gat naar Valtteri Bottas - toen nog voor Mercedes actief - was vrij groot. Wel zagen we dat de Red Bull ronde na ronde dichterbij kwam en in ronde 52 van de 56 passeerde de Nederlander zijn Finse concurrent. Het podium werd daarmee een serieuze mogelijkheid.

Om dat nog maar eens kracht bij te zetten werd ook de achterstand op Ferrari-man Kimi Raikkonen met de ronde kleiner. In de laatste ronde en zo'n beetje in de laatste bochtensectie propte Verstappen zijn wagen langs de Fin en leek daarmee naar een briljante derde plaats te gaan. Het feestje duurde echter maar een aantal minuten, want de FIA kwam met het bericht dat hij zijn podiumplek kwijtraakte. Na het zien van de beelden bleek de Red Bull-coureur met vier wielen buiten de baan te zijn gekomen bij het inhalen en kreeg vijf seconden straf aan de broek. Dat kreeg hij overigens pas in de cooldown-room te horen, waarna er een trieste aftocht plaatsvond. Zijn reactie op de FIA-man die hem dat vertelde, zegt genoeg. "Again?", aldus een verbouwereerde coureur.

Bekijk hier het moment dat Verstappen zijn vijf seconden straf te horen kreeg