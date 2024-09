Het zat er al lange tijd aan te komen, maar dinsdag werd het officieel: Adrian Newey gaat vanaf 2025 bij Aston Martin Racing aan de slag. De topontwerper kondigde begin dit jaar zijn afscheid bij Red Bull Racing aan en stapt volgend jaar dus over naar het Britse Formule 1-team. Het is goed nieuws voor Aston Martin-teambaas Mike Krack, die blij was toen hij hoorde dat Newey getekend had.

"Dit is echt geweldig voor ons. Ik ben nog steeds aan het glimlachen, zie je dat niet?", begint Krack tijdens een speciaal ingelaste persconferentie in Baku. "Dit is geweldig nieuws voor ons als team. Het enthousiasme is enorm. Toen het nieuws bekend werd - ik bedoel, het was eigenlijk wel een slecht bewaard geheim - maar toen het intern werd gecommuniceerd was het geweldig om 800 mensen te zien juichen. En toen Adrian op het podium kwam, was dat [het gejuich] nog luider. Dat was heel, heel mooi."

Het duurt nog wel even voordat Newey echt aan de slag kan. De Brit zit nu nog in zijn gardening leave en sluit in maart 2025 aan. Tot die tijd heeft Aston Martin de tijd en ruimte om het team zo in te richten, dat Newey het beste tot zijn recht komt. "We hebben genoeg tijd voordat hij in maart komt. We gaan daar goed naar kijken. Maar zoals ik in Zandvoort al zei, als een team de kans heeft om zo iemand aan te trekken, dan gaat er gesproken worden over de structuur [van het team]", vertelt Krack over de voorbereidingen op de komst van Newey. "We hebben genoeg tijd om ons aan te passen om het beste gebruik van hem te maken. Dat gaan we ook doen. We hebben geen haast, er is tijd genoeg. Er zijn bepaalde plannen die we met hem moeten bespreken, maar ik denk dat we met een goede oplossing komen."

Geen Sanchez-scenario

Newey is dit seizoen niet de eerste grote naam die de stap naar Aston Martin zet. Eerder trok het team Andy Cowell van Mercedes aan en Enrico Cardile verlaat Ferrari om vanaf 2025 bij de formatie uit Silverstone aan de bak te gaan. Krack ziet dat er intern wat moet gebeuren om alle mensen op de juiste plaats te krijgen. "Het lijkt erop dat we nu te veel bazen hebben. We krijgen nu natuurlijk Enrico nog en er zijn veel mensen overgekomen voordat het nieuws van Adrian bekend werd. De situatie is nu veranderd, en dat maakt het voor hen lastig om te weten waar zij staan", vertelt de Luxemburger. "Het gaat lastig worden om alles goed te managen en iedereen tevreden te houden."

Een voorbeeld van dat het niet paste, heeft Krack dit jaar nog gezien bij een concurrent. "McLaren had dat met [David] Sanchez. Hij kwam erbij, het paste niet en was weer weg", aldus Krack. Sanchez begon in januari aan zijn uitdaging bij McLaren, maar in april was hij alweer met wederzijds goedvinden vertrokken. Op 2 april werd hij aangekondigd als de nieuwe technisch directeur bij Alpine.