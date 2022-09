Aston Martin looft "ultieme professional" Vettel: "Een machine"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kondigde vlak voor het ingaan van de zomerstop aan dat hij aan het einde van het seizoen de Formule 1 gaat verlaten. Zijn carrière in de koningsklasse begon al in 2007 en heeft ontelbaar veel memorabele momenten opgeleverd. Na zijn overstap van Ferrari naar Aston Martin Racing in 2021 heeft de Duitser tot nog toe het enige podium weten te halen (Azerbeidzjan, 2021) voor het team sinds de naamswijziging in datzelfde jaar.

Hoewel Vettel dus bezig is met zijn laatste races in de Formule 1, geeft Aston Martin’s performance director Tom McCullough aan dat hij niks heeft zien veranderen in de toegewijde aanpak van zijn coureur. “Hij is echt de ultieme professional”, vertelt de Brit stellig. “Misschien is hij wat meer relaxed, maar ik zie geen verschil in de manier waarop hij zich gedraagt op de technische afdeling of in de manier waarop hij de auto bestuurt.”

McCullough laat weten dat hij erg graag samenwerkt met de 53-voudig Grand Prix-winnaar. “Sebastian is haast een machine. Hij is erg bedachtzaam en erg sterk in de technische ontwikkeling. Hij heeft het team een hoop opgeleverd in de manier waarop we opereren en hoe we naar bepaalde zaken kijken”, aldus de Brit. “Het is onwijs leuk om met hem samen te zijn, maar hij weet ook echt hoe hij de moraal moet opkrikken,” benadrukt hij. Afsluitend geeft McCullough niet alleen aan dat hij het een genoegen vond om met Vettel samen te werken, maar dat hij ook nog erg uitkijkt naar de resterende races van dit seizoen.

Vooruitkijkend op het Formule 1-seizoen van 2023, realiseert McCullough dat Aston Martin met Fernando Alonso een uitstekende vervanger voor Vettel aan boord heeft gehaald. Ondanks de leeftijd van de Spanjaard is de tweevoudig wereldkampioen volgens hem nog steeds zeer competitief en laat Alonso merken dat hij “zijn uiterste best wil doen”. “We zien wat hij wekelijks presteert bij Alpine.” zegt de Brit. “We kijken er erg naar uit om hem te verwelkomen in ons team zodat we kunnen zien wat we van hem kunnen leren en hoe hij ons als team verder kan brengen.”