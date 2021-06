Vettel dolblij met podium: “Dit hadden we vooraf niet verwacht”

Na een moeizame start bij zijn nieuwe werkgever heeft Sebastian Vettel op de eerste twee stratencircuits dit Formule 1-seizoen duidelijk zijn draai weten te vinden bij Aston Martin. Nadat hij met een vijfde plek in Monaco zijn eerste puntenfinish had gescoord voor de Britse renstal, volgde zondag in Azerbeidzjan ook zijn allereerste podiumfinish in het groen. “Dit betekent heel erg veel voor het team”, jubelde Vettel na afloop van de race. “Het was een lastige start van het seizoen voor ons, maar dit was een geweldige race.”

Vettel had zijn podiumfinish mede te danken aan een crash van raceleider Max Verstappen en een fout van Lewis Hamilton bij de herstart, maar de viervoudig wereldkampioen had ook zelf een belangrijk aandeel in de podiumfinish. Zo reed hij in het eerste deel van de race goede rondetijden op de zachte band en knokte hij zich in het tweede deel nog langs Charles Leclerc en Pierre Gasly. “We hadden een goede snelheid en daar lag de sleutel. Ik had een goede start, maakte daar meteen wat plekken goed en lette daarna op mijn banden zodra iedereen de pits indook. Ik had daarna een goede snelheid om met de overcut op zijn minst Yuki [Tsunoda] voorbij te gaan.”

Vettel profiteert maximaal van verse banden

Vettel kon wat langer doorrijden tot zijn pitstop omdat hij de race was gestart op een verse set zachte banden. Die had de Duitser nog liggen nadat hij op zaterdag met een elfde tijd nipt werd uitgeschakeld in het tweede kwalificatiedeel. “Wat betreft de strategie is het altijd beter om verder naar voren te starten, maar die verse set banden heeft absoluut niet slecht uitgepakt omdat anderen er al wat rondjes op hadden gereden in de kwalificatie. Dat heeft ons geholpen om langer door te rijden, maar we hebben goed op de banden gelet en dat gaf de doorslag, samen met de snelheid die we hadden. De auto voelde goed en daar lag het geheim om verder naar voren te komen.”

Onverwacht podium

Het leverde hem zijn eerste podiumfinish op sinds de Grand Prix van Turkije vorig jaar en zijn allereerste F1-podium in dienst van Aston Martin. “Het is een geweldige dag. Ik ben echt dolblij, voor het team is dit ook geweldig. Een podium hadden we vooraf natuurlijk niet verwacht. Op vrijdag voelde ik me al best goed en relaxt, ook al stonden we toen nog nergens. Gisteren viel het niet echt op zijn plek, maar dat maakt het resultaat van vandaag des te mooier."

