Aston Martin Racing was begin 2023 nog een van de grootste verrassingen in de Formule 1, maar dit jaar is de formatie uit Silverstone een van de teleurstellingen. De renstal staat vijfde in het kampioenschap voor constructeurs, met een aardige voorsprong op P6, maar de top-vier aanvallen is er niet bij. Het team trekt de ene na de andere grote naam aan als versterking van het technische team, maar dat komt te laat om dit jaar nog het verschil te maken.

Een van de oorzaken van de terugval van Aston Martin is een mislukte update. De Britse renstal presenteerde in Imola een nieuwe vloer, maar die werkte totaal niet. Teambaas Mike Krack suggereert dat zijn team in het vervolg van het seizoen en komend jaar meer de McLaren-route gaat volgen op het gebied van het introduceren van updates. McLaren komt namelijk vaak met wat kleinere pakketten en laat meestal de vloer voor wat het is. Een veilige optie, die zich uitbetaalt. "We kijken daar enorm naar", onthult de Luxemburger tegenover onder andere Motorsport.com.

"We kijken vooral naar hun [McLaren] pace. Als je ziet wanneer zij een stap hebben gezet en je zoekt de correlatie met de updates die ze hebben doorgegeven, dan krijg je wel het inzicht dat niet alle verbeteringen zichtbaar zijn", vervolgt Krack. "Er zijn wel een paar updates waarvan je weet 'oké, dit resultaat correleert daarmee'. Maar als je bijvoorbeeld naar Zandvoort kijkt, daar zijn ze met hele kleine aanpassingen gekomen. Het is een onderdeeltje hier en daar. Je ziet ook daar dat de auto's heel complex zijn geworden, dus het zou dom zijn om hier [de McLaren-aanpak] niet naar te kijken."

Ook gekeken naar Mercedes

Paniek is er dus niet bij Aston Martin. Zij zien genoeg om optimistisch over te blijven. Niet in de laatste plaats omdat andere concurrent Mercedes dit seizoen de stap naar voren wél wist te zetten, ondanks dat ook dat team een verkeerde vloer had geïntroduceerd. "Aan het begin van het jaar waren we op hetzelfde niveau als Mercedes en nu winnen zij races", benoemt Krack. "Het is dus mogelijk om met deze reglementen substantiële stappen te zetten. Dat lukt als je de auto stabiel krijgt en laat doen wat de coureurs willen. Het is nu niet meer als voorheen puur een race om de meeste downforce te vinden. Het is nu heel moeilijk om stabiliteit te vinden, terwijl je ook de balans en de load goed wil houden."