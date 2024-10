Horner sluit andere Red Bull line-up in 2025 niet uit

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben ook voor 2025 een contract bij Red Bull Racing, maar het is nog onzeker of het team ook met die opstelling aan het nieuwe F1-seizoen begint. Over Verstappen bestaat nauwelijks twijfel, maar met Pérez staat serieus onder druk vanwege teleurstellende prestaties. In de F1 Nation-podcast vertelt teambaas Christian Horner daarom ook dat de kans bestaat dat we volgend jaar Pérez niet meer bij Red Bull zien. "Het mooiste zou zijn als Checo zijn vorm van het begin van het jaar weer hervindt, want dan hoeft er niets te veranderen", aldus de Brit. "Maar zoals we weten is in deze business twee weken al een lange termijn."

De woorden van Horner komen na verschuivingen bij de coureurs van zusterteam RB. Een paar dagen na de Grand Prix van Singapore maakte die renstal bekend dat Daniel Ricciardo voor de rest van het seizoen vervangen wordt door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander viel vorig jaar al in voor Ricciardo, toen die met een gebroken hand thuis zat. Dit jaar moest Lawson als reserve zijn kans afwachten, maar in die rol liet hij een uitstekende indruk achter bij Horner. "Vorig jaar sprong Liam bij RB in en versloeg hij Yuki [Tsunoda] direct in Japan en Singapore. Het is een echte racer, dat weten we allemaal", stelt de teambaas. "Hij past zich snel aan en in de testdagen voor Red Bull Racing liet hij bemoedigende dingen zien."

Bij RB stapt Lawson naast Tsunoda in. Het wordt volgens Horner een belangrijke test hoe beide coureurs ervoor staan. "We weten dat Yuki een heel, heel snelle coureur is. Hij kan telkens wat extra's in de ronde vinden. Hij is ook al volwassen, want het is geen rookie meer. Dit is al zijn vierde seizoen in de Grands Prix, hij heeft dus genoeg ervaring", vertelt de 50-jarige man uit Leamington Spa. "We hebben gezien hoe Daniel zich tot hem verhoudt. Nu gaat het heel interessant zijn om Liam met hem in de komende zes races te vergelijken."