Aan het begin van het jaar liet Jos Verstappen optekenen dat 'het team het risico loopt uit elkaar te vallen', zo lang teambaas Christian Horner, die door een vrouwelijke medewerker beschuldigd werd van grensoverschrijdend gedrag, op zijn post zou blijven. "Zo kan het niet doorgaan. Het zal ontploffen", waarschuwde de vader van drievoudig wereldkampioen Max Verstappen in de Britse krant The Daily Mail.

Vorige week werd bekend dat hoofd strategie Will Courtenay het Red Bull Formule 1-team zal verlaten om volgend jaar als sportief directeur bij McLaren aan het werk te gaan. De Brit was ruim twintig jaar lang werkzaam bij de formatie uit Milton Keynes. Zijn voorgenomen vertrek volgt op die van chef technische zaken Adrian Newey, die 'managing technical partner' wordt bij Aston Martin, en sportief directeur Jonathan Wheatley, die als teambaas bij het Audi Formule 1-project aan de slag gaat.

"Ja, dit is waar ik voor waarschuwde", reageert Jos Verstappen afgelopen weekend bij de East Belgian Rally tegenover Motorsport.com op het feit dat er met Courtenay weer een oudgediende weggaat. "Het team zegt vervolgens: 'Het maakt niet uit, we hebben een ander [die we op die functie kunnen zetten].' Maar het zijn te veel mensen [die besluiten om te vertrekken]. En Max krijgt er iedere keer vragen over en noem maar op. Dus ja, ik denk dat het gewoon niet goed is wat er gebeurt."



Horner, die na intern onderzoek door een onafhankelijke advocaat is vrijgesproken van alle beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, antwoordt dit jaar steevast op vragen van de media dat Red Bull over voldoende ‘strength in depth’ beschikt om het vertrek van een individu op te kunnen vangen. Volgens hem is er voldoende talent aanwezig dat door kan groeien binnen het team. Verstappen senior denkt er het zijne van. Met een flauwe glimlach: "Hij lult er altijd een punt aan!"

Op het circuit gaat het ondertussen al een poos niet van een leien dakje bij Red Bull. Verstappen won zeven van de eerste tien races van het Formule 1-seizoen, maar heeft inmiddels al acht Grands Prix geen overwinning meer behaald. In het constructeurskampioenschap is Red Bull ingehaald door McLaren, terwijl Verstappens voorsprong in het rijderskampioenschap is teruggelopen naar 52 punten. Er staan dit jaar nog zes Grand Prix-weekenden op het programma, waaronder drie met een sprintrace.