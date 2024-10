Voor alles en iedereen bij Alpine is het een turbulent Formule 1-seizoen. De technische staf is overhoop gehaald en tussen de coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon botert het niet. Na de zomerstop lijkt het team weer uit het dal te kruipen, maar door een gebrek aan betrouwbaarheid en een gebrek aan pure snelheid staat de formatie uit Enstone-Viry met dertien punten op de teller op de een-na-laatste plaats bij de constructeurs. Alleen het puntloze Sauber staat er nog slechter voor.

Toch is er geen sprake van paniek bij de renstal. Met de komst van teambaas Oliver Oakes en adviseur Flavio Briatore wordt de rust aardig bewaard. Oakes vertelt in gesprek met onder andere Motorsport.com dat de coureurs mede daardoor gemotiveerd blijven, maar dat één andere factor nog belangrijker is. "Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat de motivatie een probleem is of was, want daar zijn de coureurs te professioneel voor", stelt Oakes. "Natuurlijk zijn ze wel eens gefrustreerd, dat zou ik ook zijn. Je wil niet zondag naar het circuit komen met het idee dat je nutteloos gaat rondrijden. Maar we weten dat voor het einde van het seizoen wat performance op de auto kunnen brengen."

Daarmee gaat Alpine tegen de stroom in. De andere teams zijn namelijk zo goed als uitontwikkeld met de huidige auto. Oakes ziet dat het min of meer toevallig is dat zijn team nu nog veel in de pijplijn heeft zitten. "We kwamen aan het begin van het seizoen wat laat met de updates, waardoor je niet gelijk loopt. Het minste waar ik op hoop, is dat we tussen nu en het einde van het seizoen wat performance op de auto krijgen", vervolgt de teambaas, die ook hoopt dat het een werkende update wordt. "Sommigen hebben updates gebracht waarmee een grote stap werd gezet, anderen kwamen met updates die niet werkten. Wij moeten maar zien hoe die van ons presteren. Het is niet zo simpel als nu roepen hoeveel we willen verbeteren, het is meer dat we het ook op de baan moeten laten zien."