Aston Martin heeft in de afgelopen winterstop het tij volledig gekeerd. Sinds de overname van Lawrence Stroll en de naamsverandering tot het Britse automerk heeft het team talloze investeringen gedaan om het team te transformeren tot een kampioenschapskandidaat, zoals de bouw van een nieuwe thuisbasis in Silverstone. Het begin van het nieuwe tijdperk F1 was geen daverend succes voor Aston Martin: het team had vooral het eerste half jaar erg veel moeite om met regelmaat in de punten te belanden, waardoor het team uiteindelijk op de zevende plek eindigde. In de winter heeft het Britse team goed gekeken naar het winnende concept van Red Bull. De AMR23 heeft opvallend veel weg van de kampioensauto van Max Verstappen. Het concept vertaalt zich echter goed op de Aston Martin, aangezien nieuwbakken coureur Fernando Alonso in de eerste twee races tweemaal op het podium eindigde.

De Red Bull-vergelijkingen waren onvermijdelijk door het aantrekken van Dan Fallows, de ex-aerodynamicaspecialist van het Oostenrijkse team. Echter benadrukt Aston Martin’s performance director Tom McCullough dat Fallows net als Eric Blandin – technisch directeur die is overgekomen van Mercedes - hun kennis vanuit hun vorige werkgevers gemixt hebben met de kennis van hun nieuwe team. “Ze hebben gehamerd op wat Dan [Fallows] de ‘Aston Martin-manier’ noemt”, vertelt McCullough. “Dat houdt in dat ze luisteren naar de input van iedereen intern, de twee verschillende soorten ontwikkelingstrajecten gebruiken, kijken waar we ons moeten verbeteren en hoe we dat het beste kunnen doen. Dan weet heel goed dat je moet kijken naar wat andere teams aan het doen zijn, maar benadrukt ook altijd dat je het op je eigen manier moet doen om hun te kunnen verslaan. Daardoor ziet de auto er op veel gebieden ook heel anders uit [dan de Red Bull].”

In het overgangsjaar werden Fallows en Blandin ingewerkt door Andrew Green, die inmiddels een stap opzij heeft gezet van het F1-project. “De ontwikkeling van de auto van vorig jaar en dit jaar werd door geleid door Andrew Green. We hadden al een plan voordat Dan en Eric bij ons team kwamen, maar zij hebben veel ervaring van de twee beste teams in de paddock aan Aston Martin toegevoegd.” Tijdens het lastige seizoen in 2022 heeft de goede samenwerking tussen Green, Fallows en Blandin voor een ommekeer gezorgd. “We waren een bepaalde richting ingeslagen, wat niet de juiste bleek te zijn. We accepteerden dat en voerden veranderingen door. Tijdens dat proces voegden zij zich toe aan het team. De werkrelatie tussen Dan, Eric, Andrew en de andere senior-werknemers was erg sterk”, aldus McCullough.