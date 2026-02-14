Aston Martin: Ontwikkeling loopt achter, maar AMR26 heeft potentie

"De auto is 4,5 seconden langzamer dan de rest van het veld" en "we zijn traag begonnen en staan op achterstand." Zomaar twee uitspraken van Lance Stroll en Fernando Alonso die maar eens onderschreven hoe zeer Aston Martin Racing worstelt in de eerste weken van het nieuwe Formule 1-seizoen. Het team was al te laat bij de shakedown in Barcelona, reed het minste aantal ronden van alle teams in Bahrein en als de blikken van eigenaar Lawrence Stroll konden doden, dan was het team dood en begraven.

Ook de hierboven beschreven reacties van de coureurs doen het ergste vermoeden, maar trackside chief officer Mike Krack laat zich door alle tegenslag niet uit het veld slaan. "Het belangrijkste dat we deze week hebben geleerd is dat we nog veel werk te doen hebben", gaf de Luxemburger toe. "We hebben een nieuwe auto, een nieuw pakket, nieuwe partners en alles moet geïntegreerd worden. Er ligt dus veel werk voor ons en deze week hebben we geleerd dat we misschien nog niet op het niveau van sommige anderen zitten. Maar ik denk dat het pakket potentie heeft en we moeten hard werken om dat vrij te maken."

De AMR26 is door Adrian Newey ontworpen en de topontwerper geeft toe dat er enorm lang aan het ontwerp is doorgewerkt, waardoor de auto pas tijdens de shakedown in Barcelona in elkaar is gezet en daar veel te laat verscheen. Als gevolg daarvan begon het team ook met een achterstand aan de eerste echte wintertest in Bahrein. "Het belangrijkste was om überhaupt de baan op te gaan", vervolgde Krack. "Nog voordat de auto volledig ontwikkeld was, moesten we in Barcelona rijden. Dat was vroeg, maar we ontdekten veel kleine problemen die opgelost moeten worden en dat kost nu eenmaal tijd."

Volgens Lance Stroll is de AMR26 4,5 seconden langzamer dan de concurrentie. Foto door: Peter Fox / Getty Images

Die tijd is moeilijk in te halen voor de start van het seizoen, maar volgens Krack kan het team zeker omhoog kijken. "Zodra we echt op gang komen, kunnen we de auto analyseren, de zwakke punten identificeren en verbeteringen doorvoeren. Ik ben er vrij zeker van dat we dan grote stappen kunnen zetten." Gevraagd of dat niet hoop is die spreekt, zei Krack nuchter. "Hoop is iets waar je in de Formule 1 niet op kunt bouwen. Je moet naar de feiten kijken en we moeten nu prioriteiten stellen: wat lossen we eerst op voor volgende week?"

"Er is niet veel tijd", besloot hij. "Maar we gaan een goede lijst [met verbeterpunten] maken, alles afwerken en dan staan we er volgende week beter voor."