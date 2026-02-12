Stroll trekt pijnlijke conclusie: "Aston Martin komt 4,5 seconden tekort"

"Het is zonnig buiten, het weer is goed - beter dan in Groot-Brittannië. En de livery is mooi", luidde het veelzeggende antwoord van Lance Stroll tijdens de Formule 1-wintertest in Bahrein op de vraag of hij positieve dingen kan benoemen. In de voorbereidingen op het nieuwe F1-seizoen liep zijn werkgever Aston Martin tot dusver namelijk achter de feiten aan.

De in Silverstone gevestigde renstal verscheen op de voorlaatste dag van de shakedown in Barcelona pas op de baan met een ongeverfde AMR26, omdat er geen tijd was om de bolide van een kleurtje te voorzien. Voor Stroll bleef het optreden in Spanje beperkt tot slechts een handvol ronden, waarna Fernando Alonso op de slotdag wel wat meer kilometers kon maken.

Meer over de F1-wintertest: Formule 1 Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

Ook in Bahrein liep het tot dusver nog niet van een leien dakje voor Stroll en Aston Martin. De Canadees nam woensdag de eerste testdag voor zijn rekening in de inmiddels groene bolide, maar door een afwijking in de data van de Honda-krachtbron bleef hij steken op slechts 36 ronden. Ook was Stroll meer dan vijf seconden langzamer dan snelste man Lando Norris.

De eerste conclusie over waar Aston Martin staat, was een ontnuchterende: "Het lijkt erop dat we vier, vier en een halve seconde langzamer zijn dan de topteams", vertelde Stroll. "Natuurlijk weten we niet met hoeveel brandstof en dergelijke iedereen rijdt, maar we moeten proberen om vier seconden aan performance te vinden."

Een deel van die tijdwinst kan Aston Martin boeken door de huidige problemen met de AMR26 te verhelpen. "Het is een combinatie van dingen: de krachtbron, de balans, de grip. Het is niet één ding, het is een combinatie", legde Stroll uit, waaraan hij toevoegde dat een deel van de balansproblemen mede veroorzaakt wordt door de power unit.

Lance Stroll ziet dat er behoorlijk wat werk aan de winkel is voor Aston Martin. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Uit het huidige pakket van de AMR26 valt ook meer te halen dan Aston Martin tot dusver lukte, maar Stroll benadrukte ook dat de auto verder verbeterd moet worden. "Je moet de auto en de motor verbeteren en daar performance in vinden. Dat zijn in de Formule 1 gewoon de gebruikelijke dingen: als je achterloopt op de concurrentie, moet je manieren vinden om meer uit het pakket dat je hebt te halen en het tegelijkertijd verder te ontwikkelen."

"Niemand staat stil in deze sport. Iedereen probeert elk weekend op alle mogelijke manieren performance te vinden. Dat doen wij dus ook. We proberen elke dag meer performance uit de auto te halen en denken tegelijkertijd op de langere termijn, met upgrades aan de kant van de power unit en het chassis. We pushen zo hard als we kunnen, en dat is op dit moment alles wat we kunnen doen."

Geen negatieve shock

De moeizame start van de tests is voor Aston Martin een hard gelag. De renstal kan leunen op ontwerper Adrian Newey en er werd vooraf veel verwacht van zijn eerste creatie voor het team, maar vooralsnog valt het niet mee. Toch zei Stroll dat de huidige situatie voor hem geen negatieve shock was. "We staan waar we staan", stelde hij.

"Willen we vechten voor overwinningen? Ja. Vechten we op dit moment voor zeges? Het ziet er niet naar uit. Betekent dat dat we in de toekomst niet voor zeges kunnen vechten? Nee, ik geloof dat we dat wel kunnen. Ik heb geen glazen bol. Die had ik ook niet voordat het seizoen begon en dit is waar we nu staan."

"Het ziet er niet geweldig uit. Kan dat de komende weken veranderen? Kan het veel beter worden? Zeker. Wordt het gegarandeerd veel beter? Dat weet ik niet. Ik heb geen antwoord op die vragen. Het enige wat ik kan zeggen is dat we zo hard mogelijk pushen. We focussen ons erop om elke seconde van elke dag performance naar de auto en de motor te brengen. De tijd zal uitwijzen hoe competitief we bij de eerste race zijn en gedurende het hele seizoen. Dat is de situatie."