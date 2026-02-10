Newey verklaart waarom Aston Martin AMR26 met zwarte livery reed in Barcelona

Het duurde even voordat de Aston Martin AMR26 voor het eerst naar buiten gestuurd werd tijdens de shakedown in Barcelona. Dat gebeurde pas op donderdagmiddag, een uur voor het einde van de voorlaatste testdag. Adrian Newey, naast managing technical partner ook teambaas van Aston Martin, vond dat wel een trots moment - ook al verscheen de auto in een egaal zwarte livery en waren er al na vijf ronden problemen.

"Het is geweldig om de auto te zien zoals we ermee gaan racen", zegt Newey in gesprek met onder andere Motorsport.com. "De auto waarmee we kort in Barcelona reden, anderhalve dag lang, was volledig zwart - eerlijk gezegd omdat we simpelweg geen tijd hadden om hem te spuiten", onthult hij. "Maar ook dat was fantastisch."

"Grappig genoeg stonden Lawrence [Stroll, teameigenaar] en ik naast elkaar in de pitstraat toen de auto voor het eerst de garage uitreed met Lance [Stroll] achter het stuur. Ik denk dat we allebei dicht bij een traantje waren, omdat het een lange en emotionele reis is geweest, vol passie en hard werken om überhaupt in Barcelona te komen", aldus Newey.

De AMR26 liet lang op zich wachten, maar maakte met het unieke ontwerp wel meteen veel tongen los in de F1-paddock. Newey geeft aan dat de filosofie voor de AMR26 "tijdens mijn gardening leave [bij Red Bull Racing] is ontstaan". "Toen ik feitelijk niet meer bij het F1-team betrokken was", voegt Newey toe.

"We wisten allemaal hoe de reglementen eruitzagen, die waren gepubliceerd, dus ik ben gewoon gaan zitten en heb gedacht: 'Oké, ik moet vanuit de basisprincipes naar deze regels kijken. Wat zou een mogelijke oplossing kunnen zijn?' Ik kwam tot een bepaalde filosofie en toen ik op 2 maart bij het team begon, heb ik die besproken met de aerodynamici en ontwerpers bij Aston Martin. We waren het er allemaal over eens dat het een haalbare richting was, en die hebben we sindsdien gevolgd."

Volop ontwikkelen

Newey geldt als een van de succesvolste ontwerpers in de Formule 1 en dus zijn dit jaar dan ook veel ogen gericht op de prestaties van Aston Martin. Zelf heeft Newey al vaker aangegeven te genieten van dit soort regelrevoluties, aangezien dit ook weer nieuwe kansen biedt.

"Bij grote reglementswijzigingen ontstaan altijd grote kansen", merkt Newey op. "Het draait erom wie wat ziet en welke oplossing uiteindelijk de juiste blijkt te zijn. Dat kan alleen de tijd uitwijzen. Dat zagen we ook in 2022, bij de vorige grote regelwijziging. Aan het begin van 2022 waren er veel verschillende interpretaties en oplossingen. Uiteindelijk bleek één aanpak de juiste, of in ieder geval de meest effectieve, en tegen het begin van 2024 begon iedereen deze over te nemen."

De Aston Martin AMR26 verscheen met een zwarte livery op de baan tijdens de shakedown in Barcelona. Foto door: Formula 1

Newey weet met al zijn ervaring ook dat de huidige ontwerpen flink zullen veranderen naarmate het seizoen vordert. "Ik denk dat er dit jaar enorm veel ontwikkeling zal plaatsvinden", stelt hij. "Ik verwacht dat voor veel teams - ook voor ons tot op zekere hoogte - de auto waarmee in Barcelona tijdens de shakedown werd gereden, behoorlijk zal verschillen van de auto waarmee daadwerkelijk in Melbourne wordt geracet. En dat ontwikkelingstempo zal waarschijnlijk het hele seizoen doorgaan", besluit Newey.