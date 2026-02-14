Alonso nog steeds vol vertrouwen na dramaweek voor Aston Martin

De voorbereidingen op het Formule 1-seizoen 2026 verlopen voor Aston Martin niet bepaald soepel. De renstal uit Silverstone moest eind januari bijna de hele shakedown in Barcelona laten schieten, om pas op de laatste dag serieus in actie te komen. Qua productiviteit viel de eerste driedaagse wintertest in Bahrein echter ook tegen, want Aston Martin was het minst productieve team van de week.

De snelheid van de AMR26 hield ook niet over op het Bahrain International Circuit, want Fernando Alonso en Lance Stroll eindigden iedere dag op minimaal vier seconden van de snelste tijd. Stroll oordeelde donderdag dat die achterstand een realistische afspiegeling was van waar Aston Martin nu staat, maar Alonso durfde dat op vrijdag om meerdere redenen niet te bevestigen.

"Ik denk dat Lance dat zei omdat we in Barcelona vier en een halve seconde achter lagen en de eerste twee dagen hier ook zo’n vier en een halve tot vijf seconden. Het lijkt dus een trend van de afgelopen drie dagen. Maar ik weet het niet", zei Alonso, die daar ook een voorbeeld bij noemde. "Gisteren reed ik een ronde waarin ik in bocht 4 van de baan ging, en vanaf dat punt tot aan de finish verbeterde ik acht tienden. Dat geeft wel aan hoeveel fouten er nu nog in elke ronde zitten."

"Er zijn ronden waarin we acht tienden winnen of verliezen door één instelling te wijzigen. Het is dus niet zo dat we twee tienden moeten vinden als we optimaliseren. Misschien vinden we wel seconden als we alles optimaliseren. Laten we hopen dat we volgende week een beter beeld hebben."

Achterstand gevolg van missen shakedown

Dat Aston Martin in deze fase van de voorbereiding achter de feiten aanloopt, vond Alonso niet verwonderlijk. Zo miste zijn werkgever niet alleen vrijwel de hele shakedown, maar was er ook geen mogelijkheid om voorafgaand aan de officieuze test alvast een filmdag af te werken. Die dag had het team kunnen benutten om te controleren of alle systemen van de AMR26 naar behoren werken.

Vooralsnog is Aston Martin vooral bezig met kleine problemen oplossen, ziet Fernando Alonso. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Sommige teams reden al op 9 januari met de auto, dus zij hebben nu al een maand data kunnen analyseren en problemen kunnen oplossen. Deze sensor hier, die temperatuur daar, noem maar op. Wij hebben niet in Barcelona gereden, we hadden geen filmdag voorafgaand aan Barcelona of hier, dus voor ons is dit in Bahrein eigenlijk de eerste echte test", legde Alonso uit.

Het gevolg daarvan was dat Aston Martin in iedere run wel wat problemen tegenkwam, wat het programma van het team beïnvloedde. "Als we bijvoorbeeld drie verschillende stijfheden van de ophanging willen testen, doen we één run en dan verschijnt er iets in de data", vertelde Alonso. "Dan moeten we iets bekijken of een sensor vervangen en gaan we weer naar buiten, maar dan is het een uur later en zijn de baancondities anders."

Al met al heeft Aston Martin nog behoorlijk wat werk te verzetten om competitief te zijn bij het eerste raceweekend in Australië. Wel legde Alonso zich er al bij neer dat hij met een achterstand aan het seizoen begint. "We zijn realistisch. We zullen niet de snelsten zijn in Melbourne. We zijn traag begonnen en staan op achterstand, maar het is moeilijk om precies te zeggen waar we staan."