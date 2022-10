Antonio Giovinazzi werkte vrijdag op het Circuit of The Americas zijn tweede vrije training van het jaar af voor Haas, nadat hij in de eerste oefensessie op Monza ook al in actie was gekomen voor het Amerikaanse team. De 28-jarige Italiaan racete de voorgaande drie seizoenen voor Alfa Romeo, maar raakte dat zitje afgelopen winter kwijt aan Zhou Guanyu en moest vervolgens genoegen nemen met een reserverol bij Ferrari. Giovinazzi hoopt volgend jaar als racecoureur terug te keren in de Formule 1.

Daarvoor heeft Giovinazzi mogelijkheden bij Williams en Haas, die nog een teamgenoot zoeken voor respectievelijk Alexander Albon en Kevin Magnussen. Hij maakt met name bij Haas kans op een racecontract, al heeft hij daar wel concurrentie van Nico Hülkenberg en Mick Schumacher. Giovinazzi had zichzelf met zijn optreden in Austin een goede dienst kunnen bewijzen, maar hij belandde al na acht minuten in de muur.

“Dit helpt natuurlijk niet”, geeft Giovinazzi toe. “Aan de andere kant: ik heb al laten zien waartoe ik in staat ben in de Formule 1. Deze ene ronde plus een paar bochten zullen mijn carrière niet beëindigen, dat weet ik. We zullen zien wat er gebeurt. Ik heb al drie seizoenen in de F1 afgewerkt. Dus als iemand me wil, dan hangt dat niet af van deze sessie. Het gaat om wat ik in het verleden heb gedaan, dus we zullen zien.”

Er zijn voor dit jaar geen F1-trainingen meer gepland voor Giovinazzi. “Maar zeg nooit ‘nooit’ in de Formule 1. We hebben gezien wat er met Nyck de Vries is gebeurd op Monza. Dus we zullen zien wat er gaat gebeuren, maar voorlopig weet ik nog niet wat ik ga doen in 2023”, vertelt hij. Giovinazzi sluit een overstap naar het World Endurance Championship niet uit. “Een terugkeer in de F1 is mijn prioriteit. Als dat niet lukt, dan is het geen geheim dat ik de Hypercars wel zie zitten. We zullen zien, maar het zou een optie kunnen zijn.”

Video: Giovinazzi crasht in eerste training F1 Amerika