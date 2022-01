Davidson: Vettel na 2013 nooit meer dezelfde geweest

Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle liet eerder optekenen dat hij Sebastian Vettel op basis van wat hij in 2021 heeft laten zien niet in zijn persoonlijke top-vijf zou opnemen. Anthony Davidson, die net als Brundle werkzaam is voor de Britse tv-zender Sky Sports F1, zou de Duitser eveneens niet bij de beste vijf scharen.

“Het is altijd lastig om te beoordelen, omdat het materiaal waarmee je rijdt een enorme invloed heeft in deze sport”, laat Davidson in een interview met Motorsport.com weten. “Maar als je het over de beste vijf coureurs hebt, dan horen Max Verstappen en Lewis Hamilton daar natuurlijk bij, en Charles Leclerc reken ik eveneens tot een van de besten. Als je daarna Carlos Sainz noemt, heb je er al vier. En dan hebben we Lando Norris nog. Dan zit ik al op vijf. Dus ja, ik ben het wel met Martin eens.”

Vettel stapte voor 2021 over naar Aston Martin, na zes seizoenen voor Ferrari in de Formule 1 te hebben gereden. Zijn beste resultaat vorig jaar was een tweede plek in de Grand Prix van Azerbeidzjan. In Hongarije kwam hij eveneens als tweede aan de finish, maar werd hij gediskwalificeerd omdat er na de race niet voldoende brandstof uit de tank kon worden gehaald voor een monster. “Het ging een beetje op en neer”, zegt Davidson over het seizoen van Vettel. “Sommige circuits pasten hem beter dan anderen. Maar over de gehele linie zag ik een coureur die beter in zijn vel zit. En dat resulteert doorgaans in betere prestaties.”

“Misschien dat de nieuwe auto waarmee vanaf dit jaar gereden wordt, iets beter bij zijn stijl past”, vervolgt de Brit. “Ik heb de indruk dat hij zich nooit helemaal thuis heeft gevoeld in de grotere en zwaardere wagen die in 2014 in de Formule 1 kwam. Hij is in mijn ogen niet meer dezelfde coureur geweest als hij daarvoor was. Hij had de snelheid wel tijdens zijn eerste dagen bij Ferrari, maar ik zag een verschil in manier van rijden vergeleken met die fantastische jaren bij Red Bull. Ik denk dat de lichtere en meer wendbare auto waarmee destijds gereden werd, veel beter bij zijn rijstijl paste. Ik ben daarom heel benieuwd hoe hij het in de auto van komend jaar gaat doen.”

In 2022 neemt het gewicht van de Formule 1-auto echter wel opnieuw toe. Het minimumgewicht gaat van 752 kilogram naar 795 kilogram, wat onder meer komt door de introductie van grotere banden. “Het klopt dat ze opnieuw iets zwaarder worden, maar de auto zal op een heel andere wijze downforce genereren door het grondeffect”, gaat Davidson verder. “We zullen zien hoe Seb het doet, maar vorig jaar waren zijn prestaties redelijk zoals ik van hem verwacht had. Hij toonde zich een goede en solide paar handen en in enkele kwalificaties en races deed hij het boven verwachting. Hij zal komend seizoen alleen nog wat constanter moeten worden.”