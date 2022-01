Brundle geeft Vettel geen plek in persoonlijke top-vijf

Brundle, tegenwoordig commentator en analist bij Sky Sports TV, stelt dat Vettel zijn beste tijd wel heeft gehad, maar dat de oud-Ferrari-rijder bij Aston Martin een belangrijke schakel is: "Met zijn kennis en ervaring is hij daar van grote waarde. In het wiel-aan-wiel racen mist hij nog wel iets, maar dat heeft hij de afgelopen jaren wel vaker gehad. In Hongarije ziet en grijpt hij dan wel weer een kans, dus ik denk dat het team voornamelijk op hem en zijn ervaring leunt", looft Brundle de coureur uit Heppenheim.

Fernando Alonso presteert op toppen van zijn kunnen Martin Brundle

Met vier wereldtitels is Vettel een van de betere coureurs uit de historie van de koningsklasse en dus heeft Brundle veel waardering. "Veel van ons hebben de Formule 1 gehaald, maar het is echt lastig om te finishen, punten te behalen en podiums of overwinningen te scoren. Het is nóg lastiger om kampioen te worden of een meervoudig titelwinnaar te worden. Het is dus een fantastische coureur. Hij heeft meerdere kampioenschappen gewonnen, dat pak je nooit meer af. Kijk bijvoorbeeld naar Fernando (Alonso, red.). Ik denk niet dat we ooit gedacht hebben dat hij het kwijt zou zijn, maar het was zijn eerste podium in zeven jaar. Seb heeft dat een stuk beter gedaan de afgelopen seizoenen."

De Aston Martin-coureur mag dus niet in de top-vijf van Brundle plaatsnemen. Op de vraag wie dat wel mogen, antwoordt hij: "Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris en Charles Leclerc. Mis ik nog iemand? Ik moet echt even nadenken wie de vijfde zou zijn. George Russell zou kunnen, Sergio Perez ook. Ik zou zelfs voor Carlos Sainz Jr. gaan of Fernando. Ja, Fernando zou in dat rijtje staan. Ik denk dat hij nu namelijk weer op de toppen van zijn kunnen presteert. Ik zou Seb dus niet in dat rijtje zetten, maar ik respecteer hem enorm. Het is namelijk zeer indrukwekkend dat hij nog steeds de motivatie heeft."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, en Fernando Alonso, Alpine A521, achtervolgen de koplopers bij de start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Brundle was zelf actief in de Formule 1 van 1984 tot en met 1989 en ontbrak daarna een seizoen op de grid. Vanaf 1991 stapte de Brit weer in en reed tot en met 1996 in de koningsklasse. Hij scoorde negen podiumplekken en 98 punten. De puntentelling was toen wel anders dan tegenwoordig. In die periode kreeg de winnaar van een GP tien punten, terwijl dat tegenwoordig op vijfentwintig punten ligt. Brundle reed in zijn F1-loopbaan voor Tyrrell, Zakspeed, Williams, Brabham, Benetton, Ligier, McLaren en Jordan.