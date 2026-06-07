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Antonelli domineert in F1 Monaco: "Alles leek vanzelf te gaan"

Andrea Kimi Antonelli benadrukt dat hij niet zat te wachten op de late herstart in de Grand Prix van Monaco, maar hij hield zijn emoties onder controle en wist de race alsnog te winnen.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Na zijn "magische ronde" in de kwalificatie mocht Andrea Kimi Antonelli van pole-position vertrekken in de Grand Prix van Monaco. De Mercedes-coureur deed wat hij moest doen bij de start en behield de leiding - wat makkelijker werd gemaakt doordat de nummer twee, Max Verstappen, stilviel. 

In de vrije lucht kon Antonelli makkelijk wegrijden bij de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Ronde na ronde noteerde hij snelste rondetijden en hij leek op een makkelijke zege af te stevenen, totdat een safety car en zelfs een rode vlag het spannend maakten. Maar ook de herstart zo laat in de race kon Antonelli niet gek maken en na 78 ronden mocht hij zich een Monaco Grand Prix-winnaar noemen.

"Het was een ongelooflijk weekend en een ongelooflijke race", vat Antonelli zijn weekend in het prinsdom samen. "Het was zo'n dag waarop we ontzettend veel snelheid hadden en alles vanzelf leek te gaan."

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"De auto voelde geweldig aan en gaf me het vertrouwen om te pushen. Het was dus een heel mooie dag", aldus de Italiaan, die nu een voorsprong van 66 punten op Hamilton geniet maar nog niet te veel bezig wil zijn met een titelstrijd.

" Het werk is nog niet af", benadrukt Antonelli. "Het seizoen is nog lang en we blijven pushen en de lat hoger leggen. Het doel is om zo te blijven presteren. Het team doet geweldig werk en heeft mij, en ons, een geweldige auto gegeven. Ik krijg ook enorm veel steun van het team en van mijn familie. Het is dus een heel mooi moment."
 
Antonelli geeft wel toe dat hij "niet zat te wachten" op een herstart in de slotfase van de race. Het werd zelfs een staande start, waar een rollende herstart iets minder druk met zich mee zou brengen. "Ik wilde eigenlijk niet opnieuw starten, maar toen de melding eenmaal kwam, heb ik mijn emoties en gedachten opzijgezet", legt hij uit.

Antonelli had geen zin in een herstart, maar bleef koel en won de race.

Antonelli had geen zin in een herstart, maar bleef koel en won de race.

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ik begon me weer te focussen, keek naar wat data en probeerde me opnieuw te concentreren op de herstart en het op de juiste temperatuur krijgen van de banden. Toen ik eenmaal goed weg was, wist ik dat ik als eerste de eerste bocht zou ingaan. Vanaf dat moment heb ik gewoon genoten van de laatste paar ronden", besluit Antonelli.

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