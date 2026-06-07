Antonelli zegeviert in GP van Monaco vol straffen, Verstappen valt uit

Andrea Kimi Antonelli begon zondag vanaf pole-position aan de Grand Prix van Monaco, nadat hij Max Verstappen zaterdag in een zinderende kwalificatie met slechts 0.043 seconde wist te verslaan. De Nederlander sprak zelf van een verrassende tweede startplaats en vertelde na afloop dat hij zich voor het eerst dit seizoen weer volledig zichzelf voelde achter het stuur van zijn Red Bull.

De start beloofde daarmee op voorhand een interessant moment te worden. Mercedes-teambaas Toto Wolff benadrukte na de kwalificatie het belang van de eerste meters van de race, niet alleen vanwege de moeizame starts van Antonelli dit seizoen, maar ook omdat Verstappen naast hem op de eerste startrij stond. "Hij moet zich zo breed maken als een autobus, als een toeristenbus in Monaco", zei de Oostenrijker. "Want als je plekken verliest bij de start of je zit er daarna niet goed bij, wordt het heel moeilijk." Inhalen is immers vrijwel onmogelijk op het krappe stratencircuit van Monte Carlo.

Van een spannend duel naar de eerste bocht kwam het echter niet. Verstappen kwam nauwelijks van zijn plek toen de rode lampen boven het rechte stuk doofden. "Yep, nice. Completely fucked, guys. What the fuck, man", klonk het gefrustreerd over de boordradio van de Nederlander, die terugzakte naar de laatste plaats. Even later in de eerste ronde meldde Verstappen een probleem met de power unit. Op de vraag wat hij moest doen, luidde het antwoord van zijn engineer: "Breng hem maar naar de pits." Zo was de Grand Prix van Monaco voor Verstappen na één ronde al voorbij.

Antonelli had vanaf pole een uitstekende start en behield door het wegvallen van Verstappen zonder problemen de leiding. Achter de Italiaan sloten Lewis Hamilton en Charles Leclerc aan op de plaatsen twee en drie, gevolgd door Isack Hadjar, George Russell, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Lando Norris, Liam Lawson en Alexander Albon. In de ronden die volgden sloeg Antonelli direct een gat naar Hamilton. De Mercedes-coureur bouwde een voorsprong van vier seconden op, terwijl Hamilton op zijn beurt een vergelijkbare marge had ten opzichte van Leclerc.

Achter het leidende trio had Hadjar op de vierde plaats zijn handen vol aan de RB22. De Fransman meldde eerst dat zijn banden alle grip verloren en kreeg vervolgens ook te maken met een motorprobleem. "Er gaat iets exploderen", klonk het over de boordradio. Ondertussen zette Russell hem stevig onder druk in de strijd om de vierde plaats. Hadjar hoopte dat het team een oplossing paraat had, maar kreeg na enige tijd een teleurstellend antwoord: "There is no fix."

Na 28 ronden dook Hamilton als eerste van de coureurs vooraan de pits in. De Ferrari-rijder, die inmiddels op twaalf seconden achterstand was gereden door Antonelli, wisselde zijn medium banden in voor de harde compound en keerde als derde terug op de baan, achter teamgenoot Leclerc. Tijdens zijn pitstop overschreed Hamilton echter de snelheidslimiet van 60 kilometer per uur in de pitstraat, wat hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde.

Russell volgde enkele ronden later, terwijl Hadjar een ronde na de Brit naar binnen kwam. De Fransman keerde na zijn pitstop achter de Mercedes terug op het circuit, waardoor Russell eindelijk verlost was van de Red Bull-coureur die hem lange tijd had opgehouden. Ook de coureur uit King's Lynn bleek echter te hard door de pitstraat te hebben gereden, waarvoor hij vijf seconden straftijd kreeg.

Antonelli meldde zich na 37 ronden als leider in de pits om zijn medium banden in te wisselen voor de harde compound en behield daarbij de leiding in de race. Russell kwam intussen opnieuw klem te zitten, ditmaal achter Norris, die een race vol technische problemen beleefde. De regerend wereldkampioen wist zijn teamgenoot Piastri, die zijn pitstop nog moest maken, nog even een helpende hand te bieden door Russell op te houden. Enkele ronden later werden de problemen bij Norris echter te groot en kreeg hij de opdracht zijn auto in de pits te parkeren.

Piastri dook in ronde 50 vanaf de vierde plaats de pits in en keerde als zesde terug op de baan, achter Russell en Hadjar. Vooraan had Antonelli inmiddels een voorsprong van 21 seconden opgebouwd op Hamilton, die op zijn beurt vijf seconden voor Leclerc reed. Russell leek even af te stevenen op nog eens vijf seconden straftijd omdat hij bij het verlaten van de pitstraat mogelijk de witte lijn had overschreden, maar de wedstrijdleiding besloot niet in te grijpen. Piastri had minder geluk: de Australiër bleek - net als veel anderen - te hard door de pitstraat te hebben gereden en kreeg daarvoor een tijdstraf.

In ronde zestig belandde Lance Stroll in de vangrail bij de laatste bocht. Het incident leidde tot een safety car, die door een groot aantal coureurs werd aangegrepen voor een bandenwissel. Rijders met een openstaande tijdstraf die daarvoor kozen, moesten hun sanctie daarbij inlossen. Mercedes ging daarbij echter in de fout door direct aan de auto van Russell te werken, in plaats van eerst vijf seconden af te wachten. Het kwam hem op een drive through-penalty te staan, waarmee zijn race van kwaad tot erger ging.

Bij de hervatting van de race ging het mis bij Leclerc. De Ferrari-coureur belandde op vrijwel dezelfde plek en op bijna identieke wijze als Stroll in de baanafzetting. Als gevolg daarvan moest de safety car direct opnieuw de baan op. Niet veel later werd de rode vlag gezwaaid, zodat het asfalt bij de laatste bocht geïnspecteerd kon worden.

Het asfalt bij Anthony Noghes bleek beschadigd te zijn geraakt. Nadat het baanoppervlak ruim een half uur later was opgelapt en schoongeveegd, werd de race hervat met twee ronden achter de safety car, gevolgd door een staande start. Hoewel Hamilton vanaf de tweede positie goed wegkwam, behield Antonelli de leiding. Hadjar kende daarentegen een matige herstart en viel terug van de derde naar de vijfde plaats. Zowel Russell als Gasly ging hem voorbij.

Verder naar achteren ging het mis voor Carlos Sainz. De Spanjaard kreeg in de hairpin een tik van Nico Hülkenberg en werd vervolgens bij Portier nogmaals geraakt, ditmaal door Franco Colapinto. Daarmee zat de race van de Williams-coureur erop. Russell moest vervolgens naar de pits om zijn drive through-penalty in te lossen, waardoor hij terugviel naar de veertiende plaats.

In de resterende ronden stelde Antonelli zijn vijfde opeenvolgende overwinning veilig. Hamilton finishte als tweede. Gasly kwam als derde over de streep, maar had nog twee tijdstraffen van vijf seconden openstaan voor te hard rijden in de pitstraat en viel daardoor terug naar de zevende plaats.

Hadjar kampte in de slotfase nog altijd met motorproblemen, maar profiteerde na de drive through voor Russell ook van de straffen voor Gasly en werd als derde geklasseerd. Zijn podiumplaats staat echter nog op losse schroeven, aangezien hij nog wordt onderzocht voor een mogelijke overtreding tijdens de rode vlag. Piastri, Lawson en Lindblad profiteerden eveneens van de straffen voor Gasly en eindigden als vierde, vijfde en zesde in de voorlopige race-uitslag. Albon, Ocon en Pérez pakten de overige punten, nadat Hülkenberg door een tijdstraf was teruggevallen van de negende naar de veertiende plaats. Zo was Russell uiteindelijk dertiende. De einduitslag staat echter nog niet volledig vast, aangezien de stewards nog verschillende zaken onderzoeken.

Het Formule 1-seizoen 2026 wordt volgende week vervolgd met de Grand Prix van Barcelona-Catalonië.