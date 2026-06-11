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Antonelli dankbaar voor moeilijke periode in 2025: "Ik leerde mezelf kennen"

Andrea Kimi Antonelli leidt het F1-kampioenschap met overtuiging, maar zegt dat de moeilijke fase uit zijn rookiejaar cruciaal was voor zijn ontwikkeling. Toch heeft hij nog veel vragen over zijn potentieel.

Stuart Codling
Stuart Codling
Gepubliceerd:
GettyImages-2280121907

Foto: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Deze week gaf Andrea Kimi Antonelli in een exclusief interview met Motorsport.com toe dat hij tijdens een moeilijke periode in zijn rookiejaar vreesde voor zijn toekomst in de Formule 1.

Nu zegt de leider in het wereldkampioenschap dat die twijfels achter hem liggen, al blijft de toekomst volgens hem vol onzekerheden. Antonelli heeft inmiddels vijf Grands Prix op rij gewonnen en geen enkele coureur in de geschiedenis van de Formule 1 wist zijn eerste overwinning ooit op te volgen met nog eens vier opeenvolgende zeges.

De vraag is nu hoe lang die reeks stand kan houden, terwijl teamgenoot George Russell probeert terug te slaan nadat hij is teruggevallen naar de derde plaats in het kampioenschap.

Antonelli benadrukt dat vorig seizoen – waarin hij meerdere opvallende fouten maakte en geruchten de ronde deden over een mogelijke degradatie naar een klantenteam van Mercedes – uiteindelijk een uiterst waardevolle leerervaring is geweest. "Vorig jaar was absoluut een belangrijk hoofdstuk", zei hij donderdag tijdens de FIA-persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Barcelona.

"Ik twijfelde veel aan mezelf, vooral tijdens die moeilijke periode in Europa. Dit jaar is het natuurlijk een heel ander verhaal. Na een jaar Formule 1 groei je enorm, niet alleen als coureur maar ook als persoon. Ik denk dat ik mezelf tijdens die moeilijke periode van vorig jaar beter heb leren kennen. Dus ondanks hoe zwaar het op dat moment was, ben ik achteraf eigenlijk heel dankbaar dat het is gebeurd. Het heeft me enorm laten groeien en me veel over mezelf geleerd."

Een crash in de GP van Oostenrijk was een van Antonelli's dieptepunten in 2025.

Een crash in de GP van Oostenrijk was een van Antonelli's dieptepunten in 2025.

Foto door: Guenther Iby/SEPA.Media /Getty Images

Voor Antonelli begon het verval van zijn seizoen 2025 kort na de Grand Prix van Canada, waar hij de jongste podiumfinisher ooit in de Formule 1 werd. Toen het kampioenschap terugkeerde naar Europa had hij zwakke kwalificaties en onrustige races terwijl hij probeerde verloren terrein goed te maken. Het dieptepunt volgde in België, waar hij zowel voor de sprintrace als voor de Grand Prix al in Q1 werd uitgeschakeld.

Mercedes schreef die terugval toe aan een nieuwe achterwielophanging die in Canada werd geïntroduceerd. Die bood op papier meer prestaties, maar ging ten koste van het gevoel voor waar de griplimiet lag tijdens het remmen. Omdat het resultaat in Canada zo sterk was geweest, besloot Mercedes vast te houden aan de nieuwe configuratie tot de Grand Prix van Hongarije. Daar verdween het systeem volgens teambaas Toto Wolff uiteindelijk "in de vuilnisbak".

Tegen die tijd had Antonelli echter een groot deel van zijn zelfvertrouwen verloren. Op zijn thuiscircuit in Monza reed hij volgens Wolff een "teleurstellende" race, voordat hij zich later in het seizoen herstelde met twee podiumplaatsen.

Dit seizoen oogt Antonelli veel zelfverzekerder, al waren er nog steeds momenten waarop hij onder druk fouten maakte en zijn concentratie verloor. In China verprutste hij zijn start vanaf de eerste startrij in de sprintrace en spinde hij na contact met Isack Hadjar. Tijdens de Grand Prix kende hij opnieuw een matige start, vocht hij zich terug naar de leiding, maar kwam hij drie ronden voor de finish bijna in de problemen door een zware remfout.

Andrea Kimi Antonelli zegeviert in China, waar hij zijn eerste F1-zege veiligstelde.

Andrea Kimi Antonelli zegeviert in China, waar hij zijn eerste F1-zege veiligstelde.

Foto door: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

In Miami kende hij wederom een zwakke start vanaf de eerste startrij van de sprintrace. Uiteindelijk viel hij terug van de vierde naar de zesde plaats door een tijdstraf wegens herhaaldelijk overschrijden van de baanlimieten.

In Monaco reed hij echter een foutloze race. Vanaf pole-position controleerde hij de wedstrijd van start tot finish op een van de meest uitdagende circuits van de kalender. Als hij dat niveau iedere race weet vast te houden, lijkt hij haast onverslaanbaar. "Dit jaar heb ik eigenlijk niet aan mezelf getwijfeld", zei Antonelli. 

"Toch zijn er nog vragen die voor mij beantwoord moeten worden. Hoeveel verder kan ik in korte tijd nog komen? Hoeveel verder kan ik mezelf nog pushen? Hoeveel kan ik nog groeien? En hoe groot is mijn uiteindelijke potentieel? Er zijn dus nog veel vragen die beantwoord moeten worden. En ik weet dat het nog wel even zal duren voordat ik die antwoorden heb."

Foto's van de donderdag van de GP van Barcelona-Catalonië

Sergio Perez, Cadillac Racing

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Lando Norris, McLaren, Carlos Sainz, Williams

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
General view

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Alexander Albon, Williams

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Arvid Lindblad, Racing Bulls

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Lando Norris, McLaren

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Liam Lawson, Racing Bulls

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Sergio Perez, Cadillac Racing

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Lando Norris, McLaren

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Pierre Gasly, Alpine

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Paul Aron, Audi F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Frederik Vesti, Mercedes AMG Petronas F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Franco Colapinto, Alpine

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Esteban Ocon, Haas F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Fans

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Ayao Komatsu, Haas F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Oliver Bearman, Haas F1 Team

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Scuderia Ferrari

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Charles Leclerc, Scuderia Ferrari

De donderdag van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in foto's
Formule 1
33
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