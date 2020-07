Analyse: Winnaars en verliezers van de Grand Prix van Hongarije

Winnaars:

Voor de achtste keer winnen op hetzelfde circuit, ga er maar aan staan. Michael Schumacher deed het op Magny-Cours en Lewis Hamilton wist afgelopen weekend in zijn voetsporen te treden. In het eerste weekend van dit seizoen was hij nog niet helemaal scherp - gaf hij zelf ook ruiterlijk toe - maar vanaf vorige week is het echt 'Hammertime' gebleken. Hamilton heeft de touwtjes weer strak in handen en geeft maar weinig kruimels weg aan de concurrentie. Zelfs de snelste raceronde wist hij nog te grijpen om zijn Hongaarse hattrick te voltooien: pole, winst en snelste raceronde. Dat hij daarvoor een extra stop kon maken, zegt alles over de dominantie van Mercedes en het gat met de rest. Het Zuid-Duitse merk is onbeschrijflijk sterk, ook op een 'high downforce' baan als de Hungaroring. Dat Bottas zondag wat aan het sukkelen was en Hamilton geen krimp gaf, toonde verder aan dat het poppetje achter het stuur nog altijd het laatste zetje geeft. Hamilton deed dat weer op ongenaakbare wijze, er valt niets op af te dingen.

Voor de verandering gaat de tweede positie niet naar een coureur of volledig team. Nee, ditmaal verdienen de monteurs van Red Bull Racing alle lof. De werklieden blijven meestal uit de schijnwerpers, maar afgelopen weekend niet. Verstappen maakte een pijnlijke fout - mag cq moet ook gezegd - op weg naar de grid, waarna het alle hens aan dek was. Verstappen dacht zelf dat het einde oefening was en velen met hem. Maar wat volgde was het ultieme bewijs dat F1 een teamsport is. Allereerst de 'call' om Verstappen niet in de pits te laten komen, maar hem naar de grid te dirigeren. Het voorkwam een start vanuit de pitstraat en hield alle opties open. Wat volgde was een knap staaltje werken onder druk: de voorvleugel, stuurstang en spoorstang werden in een kwartiertje vervangen "Gekkenwerk", zo lachte Verstappen na afloop ook. "Ik hoorde ze tegen elkaar schreeuwen 'tien seconden, vijf seconden, wielen erop'. Er kwam nog wat tape aan te pas en toen staken we de duimen naar elkaar op." Verstappen deed vervolgens de rest met een keurige rit naar P2. Laten we maar zeggen dat hij zijn eigen fout goed heeft gemaakt en vooral de monteurs heeft terugbetaald. Want zij, vooral zij verdienen dit podium.

Lance Stroll mag zich de laatste winnaar van het weekend noemen. Oké, hij had ook dolgraag op het podium gestaan en dat had misschien wel gekund, maar we bekijken het ditmaal van de positieve kant: Stroll heeft zich als individu op een uitstekende manier geprofileerd. De Canadees wordt vaak belachelijk gemaakt en niet altijd ten onrechte, maar hij heeft afgelopen weekend laten zien waarom hij in 2016 op eigen kracht Europees F3-kampioen is geworden. Stroll kan op gezette momenten namelijk best aardig sturen, zeker in listige omstandigheden. In Hongarije liet hij dat in de openingsfase weer zien, door keurig op te schuiven naar P2. In het restant deed hij wat hij een dag ervoor ook al had gedaan: zijn doorgaans hoger aangeschreven teamgenoot Sergio Perez verslaan. Met een competitieve auto onder z'n kont is de volgende stap voor Stroll om over langere tijd constant te presteren. Dat is vooralsnog niet gelukt in F1, maar deze opsteker kan wellicht een eerste stap zijn om daar verandering in te brengen.

Verliezers:

Bij Ferrari hoopte men dit weekend ook op verandering. Meer specifiek op het doorbreken van de neerwaartse spiraal waar het team in zit. Sebastian Vettel deed het in dat opzicht keurig. Hij presteerde individueel naar behoren en haalde met P6 het maximale resultaat. Pijnlijker was het optreden van Charles Leclerc. De Monegaskische kroonprins had het hele weekend zijn handen vol aan zijn auto en aan zijn - bij het grof vuil gezette - teamgenoot. Nou is dat eerste niet zo vreemd, want de SF1000 is nog altijd niet op niveau. Dat beide Ferrari's op een ronde zijn gezet, zegt eigenlijk alles. Maar blijft overeind dat Leclerc individueel ook bepaald niet het beste weekend heeft afgewerkt. Waar Vettel nog netjes afrekende met onder meer Perez, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz verzoop Leclerc in het moeras van het middenveld. Een weekend om snel te vergeten voor zowel Leclerc als ook de Scuderia.

Die woorden zijn ook van toepassing op McLaren. Het team dat in Spielberg nog zo goed voor de dag kwam, kende op een ander type circuit beduidend meer problemen. Waar de Red Bull Ring vooral snelle bochten en rechte stukken kent, speelt downforce een grotere rol op de krappe Hungaroring. Het is ergens wel vreemd dat McLaren juist op dat terrein worstelde. Motorvermogen leek vorig jaar immers nog de remmende factor te zijn, het chassis en het aerodynamische pakket leken behoorlijk in orde. Des te verrassender dat McLaren uitgerekend sukkelde op een circuit waar vermogen minder belangrijk is. Sainz verzamelde door de tijdstraf van Haas nog wel twee puntjes, maar Lando Norris bleef mede door 'de allerslechtste start uit mijn carrière' puntloos. Het goede nieuws voor McLaren is dat Silverstone qua afstelling weer meer gelijkenissen vertoont met de Red Bull Ring en dat beterschap dus nabij lijkt. De formatie uit Woking heeft al met al een slecht weekend achter de rug, maar reden tot paniek is dat niet: na de vliegende start in Oostenrijk kan men wel tegen een stootje.

Het laatste stekje gaat naar Romain Grosjean, alhoewel zijn landgenoot Esteban Ocon ook hoge ogen gooide, net als de veelvuldig spinnende Nicholas Latifi. Maar voor Grosjean is de tegenvallende prestatie van afgelopen weekend nog net iets pijnlijker, omdat hij een schaarse kans op punten om zeep hielp. Die kans werd hem in de schoot geworpen door een tactische ingreep van Haas in de opwarmronde. De vroege stop voor slicks kostte beide coureurs overigens wel tien seconden tijdstraf, omdat iedere vorm van hulp tijdens de formatieronde - dus ook via de boordradio - verboden is. Maar zelfs met die straftijd erbij spinden beide Haas-coureurs garen bij de vroege stop. Het bracht beide heren in de top-vijf en in een positie om goede punten te pakken. Het is volstrekt logisch dat men zich met de slechte VF-20 niet vooraan kon handhaven, maar dat Magnussen een puntenfinish uit het vuur sleepte en dat Grosjean wegzakte tot de achterhoede is wel veelzeggend. De Fransman droeg na afloop contact met Alexander Albon als excuus aan, maar erg overtuigend klonk dat niet. "Kom er weer maar in, ik weet dat jullie toch gaan zeggen dat ik altijd klaag", aldus de Fransman op social media. "Maar deze keer heb ik gelijk." Hoe dan ook: het resultaat wordt er niet beter van, Grosjean heeft linksom of rechtsom een schaarse kans in de Haas door het putje laten spoelen.