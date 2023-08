Nadat eerder CEO Laurent Rossi door de top van Alpine ontslagen werd, kregen teambaas Otmar Szafnauer en technisch directeur Alan Permane ook hun congé. Zowel Szafnauer als zijn Britse collega had de visie dat het team nog een paar jaar nodig had om aan te haken bij de strijd om de overwinningen, maar de directeuren van Alpine vinden dat dit sneller moet. Zij beogen om volgend jaar al om de prijzen mee te doen.

Het is een opvallende move van de Franse topmannen. Waar het team eerder bekend stond om hun rust en visie, is er nu duidelijk gekozen voor een radicalere aanpak om snel richting de top te gaan. In deze aanpak paste de visie van Permane en Szafnauer niet meer en voelde het management dat het tijd was voor een directe ingreep. Een groot deel van de andere F1-teams hebben hun bedenkingen bij het plan, zij vragen zich af of de nieuwe visie wel realistisch is. Zij zien dat een grote stap zetten pas kan nadat er stabiliteit is en dat er goede voorbereidingen getroffen zijn.

Zo is de sprong die Aston Martin aan het begin van het seizoen zette te danken aan een jarenlange voorbereiding. De Britse renstal heeft dankzij flinke investeringen van teameigenaar Lawrence Stroll het hele team kunnen aanpakken en zijn er grote namen van andere teams overgestapt. McLaren heeft ook zijn stap te danken aan aanpassingen in het team. Teambaas Andrea Stella kreeg van CEO Zak Brown de taak om de technische staf in te richten dat het team optimaal aan de start kan verschijnen. Deze opdracht kreeg de Italiaanse ingenieur een aantal jaar geleden al, pas nu plukt McLaren daar de vruchten van.

Zoektocht voor Alpine

Dat Alpine midden in het seizoen sleutelfiguren ontslagen heeft, is opvallend. Veel grote namen uit de sport zijn vastgelegd door andere teams waardoor de zoektocht naar nieuwe mensen lastig is. Eveneens helpen de gardening leave-regels niet bij het binnenhalen van de juiste mensen. Ook is het af te wachten of Alpine het voorbeeld van McLaren en Aston Martin kan volgen op financieel gebied. Beide teams hebben flink moeten investeren om op het punt te komen waar ze nu zijn.

Wat ook een struikelblok voor het management van Alpine kan zijn, is dat de renstal een fabrieksteam van Renault is. Hierdoor kunnen er conflicterende belangen zijn vanuit het moederbedrijf, dat sneller succes wil boeken. Voormalig Renault-teambaas Cyril Abiteboul legt uit dat volgens hem de logische route is om de focus op F1-succes te hebben, wat kan botsen met de belangen vanuit het moederbedrijf: "Er moet hoog in de top van het bedrijf iemand zitten die ook deze visie heeft. Hij moet ook denken, we moeten winnen ten koste van alles." De Fransman noemt enkele teams waarbij dat goed zit: "Red Bull had dat met Mateschitz en zijn nalatenschap houdt dit in stand. Aston Martin heeft dat met Lawrence Stroll. Mercedes is dat gelukt, ondanks de bedrijfsstructuur. Zij hebben het zo ingericht dat het management van Mercedes F1 kan winnen. Het gaat er niet om dat er een strijd tussen de makers van de wagens en degenen die dat niet doen is, maar dat er iemand in de top van het bedrijf is die ten koste van alles wil winnen. Dat is nodig om succesvol te zijn, zeker in de Formule 1."

Naast het gegeven dat een topman de absolute wil om te winnen moet hebben, is het volgens Abiteboul ook belangrijk dat de directeuren van een F1-team de vrijheid moeten hebben om zelf te bepalen wat volgens hen nodig is om succes te boeken: "Dat moet vanuit de top gebeuren. Iemand moet zeggen dat wat ze nodig hebben, dat ze dat krijgen en dat ze wat er ook gebeurt mogen blijven. Er moet een soort vangnet komen voor het raceteam. We zien dat bij Mercedes, onderschat de connectie tussen het F1-team en het bedrijf zelf niet. Ze hebben het zo ingericht dat ze kunnen doen en laten wat nodig is om te winnen en ze hebben laten zien dat het werkt en stabiel is." Alpine laat nu het tegenovergestelde zien. De keuze om Permane en Szafnauer buiten de deur te zetten helpt niet, maar laat juist de moraal binnen het team zakken.

Processen belangrijker dan het individu

Verschillende andere teams hebben, in tegenstelling tot Alpine, de laatste jaren gekozen om van het systeem van snelle ontslagen af te stappen. Topmannen van die teams nemen nu sneller de schuld op zich, wetende dat hun positie daarmee niet in het geding komt. Als het aan Mercedes-teambaas Toto Wolff ligt is dat een goede aanpak.

"Het is een natuurlijke reactie dat als er wat misgaat, iemand de schuld heeft", vertelde de Oostenrijker. "Dat haalt de druk bij onszelf weg. Wanneer het soepel loopt, gaat het makkelijker om hier en daar de schuld op ons te nemen. Het gaat ook wel eens helemaal fout, zoals bij ons vorig jaar. We moeten ons dan blijven herinneren om de schuld aan het probleem te geven en niet aan een persoon. Als we alles goed onderzoeken, ligt de fout bijna altijd bij mij. Als we een langzame pitstop hebben, ligt dat niet aan de monteur, maar bijvoorbeeld aan zijn training of zijn materiaal. We kunnen altijd de wortel van het probleem vinden en dan kunnen we de persoon helpen in zijn ontwikkeling. Daar moeten we ons dan aan committeren."

James Vowles, teambaas van Williams, is het met zijn Oostenrijkse collega en voormalig werkgever eens: "Ik geloof dat de cultuur belangrijker is dan de strategie. Sterker nog, strategie maakt weinig uit. Dat werkt misschien voor een week tot maximaal een jaar, maar een goede cultuur is belangrijk voor veranderingen in de organisatie. Ik weet dat het ongeveer drie jaar duurt om een cultuuromslag te krijgen. Dat getal heb ik zelf bedacht, maar kan ik onderbouwen door mijn ervaring."

Als Alpine nu nog drie seizoenen aan het werk is om voor de winst mee te strijden, vechten de Fransen in 2026 om de titel. Dat is opmerkelijk genoeg precies de tijd die de ontslagen Szafnauer vroeg van de top van de renstal. Alpine verwacht zelf dat dit een stuk sneller kan en het zal fascinerend zijn om te volgen hoe dit in de toekomst zich gaat ontvouwen.